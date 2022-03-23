Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Portekiz’i eleyeceğiz’
Giriş Tarihi: 23.3.2022

‘Portekiz’i eleyeceğiz’

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
‘Portekiz’i eleyeceğiz’
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Elazığ'da katıldığı bir açılışın ardından açıklamalarda bulundu. Portekiz karşısında turu geçeceklerini söyleyen Başkan Özdemir, MHK'nin yaptığı hakem operasyonu için de, "Bununla ilgili hakem arkadaşlarımız Tahkim Kurulu'na müracaat ettiler. Dosya şu anda orada incelenmektedir. Tahkim Kurulu'nun kararı beklenmektedir. Kurulumuz bizim Yargıtayımızdır ve bunun kararını verecektir."

TRANSFERE İZİN ÇIKTI
TFF, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Profesyonel Futbol ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe giderek FIFA'nın kararını yürürlüğe koydu. Buna göre takımlarımız, Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonları'na bağlı kulüplerden en fazla futbolcuyla 2021-22 sonuna kadar sözleşme imzalayabilecek ve 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek. Bu oyuncular en geç 8 Nisan'a kadar ve tescili takip eden ilk resmi maçlarından 24 saat öncesinde revize edilebilecek. Ancak kulüplerin 14 kişilik yabancı oyuncu sayısında değişiklik olmayacak.

RUSLAR RESMEN İHRAÇ EDİLDİ
UKRAYNA'YA savaş ilan eden Rusya hakkında gerçekleştirilen yaptırımlar resmileşti. Rusya Federasyonu'na bağlı bulunan tüm kulüpler, EuroLeague ve EuroCup'ın dışında kaldı. İhraç kararıyla birlikte bu ekiplerin oynadığı tüm maçlar geçersiz sayıldı. Böylelikle THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban, bu sezonki turnuvalardan ihraç edildi. Askıya alınma kararının çıktığı 28 Şubat tarihinden itibaren, söz konusu kulüplerin maçları, lig sıralamasındaki puanlama sisteminden çıkarıldı.

KRİTİK MAÇIN HAKEMI ALMAN
PORTEKİZ ile yarın deplasmanda oynayacağımız maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert oldu. Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'teki karşılaşmada yardımcı hakem olarak Jan Seidel ve Rafael Foltyn görevlendirildi. Siebert, Dünya Kupası grup elemelerinde 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında 2-1 kazandığımız karşılaşmanın da hakemiydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'ye övgüler dizdi! Ortak basın toplantısına damga vuran sözler
Macron'dan kritik uyarı: Savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacak
Başkan Erdoğan, Brüksel'de NATO liderler zirvesine katılacak
Bakan Dönmez'den Filyos Doğal Gaz Tesisi paylaşımı: Dünyaya örnek olacak proje!
Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Portekiz’i eleyeceğiz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA