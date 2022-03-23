‘Portekiz’i eleyeceğiz’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Elazığ'da katıldığı bir açılışın ardından açıklamalarda bulundu. Portekiz karşısında turu geçeceklerini söyleyen Başkan Özdemir, MHK'nin yaptığı hakem operasyonu için de, "Bununla ilgili hakem arkadaşlarımız Tahkim Kurulu'na müracaat ettiler. Dosya şu anda orada incelenmektedir. Tahkim Kurulu'nun kararı beklenmektedir. Kurulumuz bizim Yargıtayımızdır ve bununkararını verecektir."
TRANSFERE İZİN ÇIKTI
TFF, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Profesyonel Futbol ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe giderek FIFA'nın kararını yürürlüğe koydu. Buna göre takımlarımız, Ukrayna ile RusyaFutbol Federasyonları'na bağlı kulüplerden enfazla futbolcuyla 2021-22 sonuna kadar sözleşmeimzalayabilecek ve 7 Nisan'a kadar tescilettirebilecek. Bu oyuncular en geç 8 Nisan'a kadar ve tescili takip eden ilk resmi maçlarından 24 saat öncesinde revize edilebilecek. Ancak kulüplerin 14 kişilik yabancı oyuncusayısında değişiklik olmayacak.
RUSLAR RESMEN İHRAÇ EDİLDİ
UKRAYNA'YA savaş ilan eden Rusya hakkında gerçekleştirilen yaptırımlar resmileşti. RusyaFederasyonu'na bağlı bulunantüm kulüpler, EuroLeagueve EuroCup'ın dışında kaldı. İhraç kararıyla birlikte bu ekiplerin oynadığı tüm maçlar geçersiz sayıldı. Böylelikle THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban, bu sezonki turnuvalardan ihraç edildi. Askıya alınma kararının çıktığı28 Şubat tarihinden itibaren,söz konusu kulüplerin maçları,lig sıralamasındaki puanlamasisteminden çıkarıldı.
KRİTİK MAÇIN HAKEMI ALMAN
PORTEKİZ ile yarın deplasmanda oynayacağımız maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert oldu. Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'teki karşılaşmada yardımcı hakem olarak Jan Seidel ve Rafael Foltyn görevlendirildi. Siebert, Dünya Kupası grup elemelerinde 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında 2-1 kazandığımız karşılaşmanın da hakemiydi.