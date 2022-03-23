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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Roma, Talisca işine taş koydu!

Roma, Talisca işine taş koydu!
TRANSFERDE ismi sürekli Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca'ya İtalyan'dan önemli bir talip çıktı. Seire A'nın güçlü ekibi Roma'nın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Al Nassr'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun Roma'da forma giyebilmek adına 6.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul edebileceği belirtildi.

BEŞIKTAŞ FORMALI PAYLAŞIM
Sosyal medyada oynadığı takımlardaki enstantanelerini paylaşan Talisca'nın, son olarak Beşiktaş dönemine ait fotoğrafları yayımlaması dikkatleri çekti.

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Roma, Talisca işine taş koydu!
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