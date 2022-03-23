Roma, Talisca işine taş koydu!

TRANSFERDE ismi sürekli Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca'ya İtalyan'dan önemli bir talip çıktı. Seire A'nın güçlü ekibi Roma'nın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınında yer alanhaberlerde, yaşadığı sorunlar nedeniyleAl Nassr'dan ayrılması beklenen 28yaşındaki futbolcunun Roma'da formagiyebilmek adına 6.5 milyon Euroolan yıllık ücretinde indirime gitmeyikabul edebileceği belirtildi.
BEŞIKTAŞ FORMALI PAYLAŞIM
Sosyal medyada oynadığı takımlardaki enstantanelerini paylaşan Talisca'nın, son olarak Beşiktaş dönemine ait fotoğrafları yayımlaması dikkatleri çekti.