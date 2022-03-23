MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı karar için de ortak bir duygu yok. Oysa herkes hakemlerden yana dert yanıp, sistemin de bu hakemlerin de değişmesini istiyordu. Neler söylediler neler! Önceki gün Galatasaray Başkanı Burak Elmas şunu toplantıda diyordu: "G.Saray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve F.Bahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz. Ama birlik, adımızı kullanarak yaptığı işlerde haber bile verme zahmetinde bulunmuyor."