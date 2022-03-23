Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:
İmkanlarımız belki kısıtlı olabilir ama biz her zaman önümüze bakıp neleri daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hedefimiz yukarı sıralar. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi.
Bir sonraki milli takım kadrosunda Emre Mor'un da seçileceğini düşünüyorum.
Kalecilerimizle gurur duymalıyız. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Eskiden Türk kaleciler çok nadir yetişiyordu. Şimdi rahatlıkla 3-4 kişi sayabiliyorsunuz.
"GALATASARAY BU ÜLKENİN DEĞERİDİR"
Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanı takım ve benim için keyif alacağımız deplasmanlar. Galatasaray da zor durumda. Galatasaray bu ülkenin değeridir. Saygı duyacağız ve çıkıp oynayacağız.
"BİR GÜN ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"
Ben Fenerbahçeliyim ve elbette bir gün çalıştırmak isterim. Fakat şu anda Karagümrük'te hedeflerim var. Fenerbahçe'de de İsmail hocamız şu anda başarılı devam ediyor.
ARDA GÜLER SÖZLERİ
Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur.