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Giriş Tarihi: 23.3.2022 16:37 Son Güncelleme: 23.3.2022 16:37

Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! "Elbette bir gün..."

Son dakika: Volkan Demirel’den Fenerbahçe sözleri! Elbette bir gün...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emre Mor ve Arda Güler ile ilgili de konuşan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili de sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte tüm açıklamaları...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

İmkanlarımız belki kısıtlı olabilir ama biz her zaman önümüze bakıp neleri daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hedefimiz yukarı sıralar. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi.

Ben ne yaptığımı bildiğim sürece insanların benim hakkında ne düşündüğü önemli değil.

"BENİM ARKADAŞÇA DAVRANMAM..."

Emre Mor örneği var önümüzde. Emre'nin bir mentora ihtiyacı vardı. Ona neler yapabileceğini ve kapasitesini anlattık. Benim arkadaşça davranmam Emre'ye çok yardımcı oldu.

Bir sonraki milli takım kadrosunda Emre Mor'un da seçileceğini düşünüyorum.

Ronaldo'nun penaltısını kurtarmak benim kariyerim için güzel anlardan biriydi.

Kalecilerimizle gurur duymalıyız. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Eskiden Türk kaleciler çok nadir yetişiyordu. Şimdi rahatlıkla 3-4 kişi sayabiliyorsunuz.

"GALATASARAY BU ÜLKENİN DEĞERİDİR"

Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanı takım ve benim için keyif alacağımız deplasmanlar. Galatasaray da zor durumda. Galatasaray bu ülkenin değeridir. Saygı duyacağız ve çıkıp oynayacağız.

"BİR GÜN ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

Ben Fenerbahçeliyim ve elbette bir gün çalıştırmak isterim. Fakat şu anda Karagümrük'te hedeflerim var. Fenerbahçe'de de İsmail hocamız şu anda başarılı devam ediyor.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur.

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Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! "Elbette bir gün..."
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