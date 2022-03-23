Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan Portekiz maçı yorumu! "Bu kez ağlamayacağım..."

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:
"Göreve geldiğimizden beri hem mevcut maçlar, hem geleceğe doğru adımlar için çalışıyoruz. Portekiz karşısında sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Buna göre çalışıyoruz."
"Futbolda günlük düşünmek lazım. Biraz da şans lazım. Bütün oyuncuların aynı anda iyi oynaması lazım. Fernando Santos, 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor. Benim daha 8 ayım dolmadı."
"Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Ronaldo'dan bahsediyoruz fakat 11 oyuncu sahaya çıkacak. Bu oyuncuların her biri iyi oyuncular. Ben, savunmacılarımızın da bu maça hazır olduklarını düşünüyorum."
BURAK YILMAZ: "SAYGIMIZ BÜYÜK"
A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Çok zor bir kura çektik. Portekiz ile Portekiz'de oynamak daha da farklı. Portekiz'de dünyanın en önemli oyuncuları var. Saygımız büyük. Elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizim de hayalimiz var. Ülkemizi Dünya Kupası'na götürmek istiyoruz. İyi bir maç olacaktır.
Fonte, sahada arkadaşlık olmayacak derken doğru söylemiş. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum. Bunlar büyük maçlar. Portekiz'in maçlarına baktığımızda iç sahada oynadıkları maçlar farklı. Analizlerimi en iyi şekilde yaptık. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum.
Ronaldo, benim için dünyanın en büyük gelmiş geçmiş oyuncusu. Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onu bilemem ama benim son Dünya Kupa'm olacak. Sahaya çıkıp elimden geleni yapmak istiyorum. Tamamen inanıyoruz. Biz buraya laf olsun diye gelmedik."