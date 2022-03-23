Tomas Ujfalusi’den Torrent, Galatasaray ve derbi sözleri!

"TORRENT, BU TAKIMA KESİNLİKLE KALİTE KATACAK"

Ujfalusi, Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent'in başarılı olacağını düşündüğünü kaydetti.

İspanyol teknik adam hakkında bilgisi olduğunu aktaran Tomas Ujfalusi, "Torrent'i tanıyorum. Daha önce hangi kulüplerde çalıştığını biliyorum. Torrent'in yardımcısı Albert Riera ile de konuştum. Domenec Torrent'in bu takıma kesinlikle kalite katacağını düşünüyorum" şeklinde görüşünü aktardı.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde beraber çalıştığı Fatih Terim ile yolların ayrılmasını da değerlendiren 43 yaşındaki futbol adamı, "Futbolda bunlar olabiliyor. Galatasaray gibi takımlar iyi sonuçlar alamadığında her zaman ilk önce teknik direktörle yollar ayrılır. Fatih Terim daha önce de defalarca görevinden ayrıldı. Geri geldikten sonra ise tekrar şampiyonluklar yaşadı" şeklinde konuştu.