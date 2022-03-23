Torrent’i ikiye katladı!

Domenec Torrent ile aynı hafta göreve gelen 60 yaşındaki çalıştırıcı 2.10 puan ortalamasıyla sarı-lacivertli takımı ayağa kaldırırken, Galatasaray’ın İspanyol hocası 1.10 ortalamada kaldı
Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Fenerbahçe, bu yarışta en büyük rakibi Konyaspor'u devirerek milli araya moralli girdi. 21. haftadaki Antalyaspor maçı ile teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 10 maçlık performansıyla camianın yüzünü güldürdü. Geldiktensonra liderTrabzonsporile aynıpuanı hanesine yazdırandeneyimli hoca, 6 galibiyet,3 beraberlik eldeederken sadece 1 mağlubiyetle21 puan topladı. Yine Kartal gibi 21. haftada göreve gelen Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent ise 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan aldı. 1.10 puan ortalamasında kalan İspanyol hoca, Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı. Sarılacivertlilerinteknikdirektörü2.10 ortalamaylaTorrent'iikiye katlarken,Fenerbahçe taraftarınımutlu etti.
PEREİRA'NIN BOŞ GEÇTİĞİ MAÇLARDAN 7 PUAN ALDI
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarından puansız ayrılmıştı. Portekizli hocanın yerinekoltuğu devralan İsmailKartal ise ligin ikinci yarısındabu 3 maçta 2 galibiyet,1 beraberlik çıkararak 7 puanıhanesine yazdırdı.