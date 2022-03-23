Trabzon havaya girdi

Şampiyonluk için geri sayıma geçen bordomavili taraftarlar, kentin her yanını Trabzonspor bayraklarıyla süsledi
Zirvede en yakın rakibinin 15 puan önünde yer alan ve önündeki 3 maçı kazanması halinde 15 Nisan'da lig tarihinin en erken şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Trabzonspor'da taraftarlar çoktan havaya girdi. Büyük zafer için geri sayımageçen bordo-mavilifutbolseverler, şehrinher yanında hazırlıklarınabaşladı. Trabzon'da bazı kamu, kurum ve kuruluşlarının binalarının yanı sıra cadde ve sokaklarla evlere Trabzonspor bayrakları asıldı, bordo-mavi renklerle süslendi. Trafik ışıklarına 'O sene, bu sene' ve şampiyonluk kupası çıkartması eklenirken, kentte belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını cihaza okuttuklarında 'O senebu sene' sözlerini duyuyor. Belediyelerin yanı sıra kentteki çok sayıda taraftar da kendi imkanlarıyla aralarında para toplayarak ev ve iş yerlerinin yanı sıra sokakları bayraklarla donatıyor.
18 DAKİKADA BİLETLER BİTTİ!
TRABZONSPORLU taraftarlar, Fırtına'nın 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacağı kritik maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavililer saat 11.00'de satışa sunulan biletleri 18 dakika içinde tüketti.