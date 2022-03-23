Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi’yi kendi ikna etti!

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçının gecesinde teknik direktör görüşmeleri hız kazanmış ve Valerien Ismael ana gündem maddesi olmuştu. İki gündür kurmaylarıyla Vodafone Park'ta toplantılar gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi'ye önce sportif direktör Ceyhun Kazancı bir sunum yaparak teknik direktör adayını tanıttı. Bu toplantıdan bir gün sonra ise Çebi, Valerien İsmael ile görüntülü olarak konuştu.

İDDİALI VE HIRSLI CEVAPLAR VERDİ

İkilinin sohbetinde Ismael, stratejilerini, tarzını ve hedeflerini anlattı. Çebi de Beşiktaş'ın mevcut kadro durumunu, gelecek sezon planlamasını ve beklentilerini iletti. İsmael'in iddialı ve hırslı cevapları Başkan Çebi'yi ikna etti. Dün son kez bir araya gelerek hoca işine karar veren siyah-beyazlılarda Başkan Çebi'nin oluruyla Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. İki yardımcısını da Beşiktaş'a getirecek olan 46 yaşındaki teknik adam, yıllık 750 bin Euro ücret alacak.

KARAVELİ KARARI SEZON SONU

Anlaşma ile ilgili evraklar Valerien İsmael'in kendisine dün iletildi ve resmi imzalar atıldı. Birkaç güne kadar İstanbul'a gelip işbaşı yapacak olan Fransız çalıştırıcının kritik Trabzonspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor. Bu arada siyah-beyazlılarda teknik patron Önder Karaveli de sezon sonuna kadar teknik ekipte yer almaya devam edecek. Sonraki durumu seçim sonrası değerlendirilecek.

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ YENİ BİR MACERAYA ATILIYOR

Sadece Beşiktaş özelinde değil tüm kulüp yönetimlerinin üstünde sosyal medya üzerinden ciddi bir baskı yaratılıyor. Bu da ciddi hatalar yapılmasına neden oluyor. Bence Beşiktaş yönetimi de yanlış bir adım atıyor. Bu sezon için Beşiktaş'ta hedefler bitti. Bu nedenle de mayıs sonuna kadar sabrederek Önder hoca ile devam edilmeli ve bu süre zarfında da yeni hoca için görüşmeler yapılmalıydı. Ayrıca sürdürülen çalışmalar da çok gizli bir şekilde yürütülmeliydi. Şimdi Fransız bir hoca, Valerien Ismael ile anlaşma sağlandı. Ben de konuyla ilgili ilk ağızlarla konuştum. Beşiktaş yeni bir maceraya atılıyor. Yeni hoca gelecek, o da tutmazsa sezon sonunda tekrar bir arayışa girilecek. Özellikle zamanlama olarak büyük bir hata yapılıyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Hannover ve Wolfsburg gibi Bundesliga ekiplerinin 2. takımlarını da çalıştıran Valerien İsmael'in en büyük özelliği genç oyunculara şans vermesi. Görev yaptığı takımlarda yaş ortalaması 24'ün altındaydı. West Bromwich'i ulaştırdığı maç başı 126 kilometre koşu mesafesiyle bir rekora imza attı. Oyun sistemi ise üç savunma üzerine kurulu. İsmael; 3-4-3, 3-5-2 gibi dizilişleri benimsiyor.

VALERIEN İSMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 doğumlu Valerien İsmael, futbolculuk döneminde Strasbourg, Werder Bremen, Bayern Münih, Hannover 96 gibi takımlarda görev aldı. Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, Lask Linz, Barnsley ve West Bromvich'i çalıştırdı. İlk büyük çıkışını LASK Linz'le UEFA Avrupa Ligi'nde yapan 46 yaşında teknik adam, West Bromwich'te ligde 6 galibiyet 4 beraberlikle başladı. Ancak sonrasında yaşanan düşüş ve oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldı.