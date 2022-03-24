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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Avrupa yok revizyon var

MEHMET ÖZCAN
Avrupa yok revizyon var

Gelecek sezon için Konferans Ligi iddiasının uzağında kalan Gaaltasaray, bütçeyi düşürecek. Feghouli ve Babel gibi maliyetler yıldızlara veda edilecek

Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak. Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek. Kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozornwafor da kadroda düşünülmüyor. Oyuncu satışı olmadan bonservis harcaması yapılmayacak. Yönetim sezon başında Radamel Falcao'yu 3 milyon Euro tazminatla gönderirken, transfere 25 milyon Euro harcamıştı.

PULGAR POZİTİF!
Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, milli takım kadrosundan Koronavirüs olduğu gerekçesiyle çıkarıldı. Şili Milli Takım doktorları, oyuncunun izolasyon sürecini tamamlamayı beklediğini duyurdu.

OMAR MUTLU
Bir yılda gözünden 10'un üzerinde operasyon geçiren Omar'ın, ABD'deki kontrollerinde sorun yaşanmadığı öğrenildi. Kız kardeşi sayesinde gözüne kök hücre-kornea nakli gerçekleşmişti.

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