Avrupa yok revizyon var

Gelecek sezon için Konferans Ligi iddiasının uzağında kalan Gaaltasaray, bütçeyi düşürecek. Feghouli ve Babel gibi maliyetler yıldızlara veda edilecek
Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrentyenisezon planlamasında 55 milyonEuro'yu bulan A Takım bütçesini40 milyon Euro seviyesine çekmeyeçalışacak. Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek. Kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan,Emre Taşdemir, Jesse Sekidika veOzornwafor da kadroda düşünülmüyor. Oyuncu satışı olmadan bonservis harcaması yapılmayacak. Yönetim sezon başında Radamel Falcao'yu 3milyon Euro tazminatlagönderirken, transfere25 milyon Euro harcamıştı.
PULGAR POZİTİF!
Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, milli takım kadrosundan Koronavirüs olduğu gerekçesiyle çıkarıldı. Şili Milli Takım doktorları, oyuncunun izolasyon sürecini tamamlamayı beklediğini duyurdu.
OMAR MUTLU
Bir yılda gözünden 10'un üzerinde operasyon geçiren Omar'ın, ABD'deki kontrollerinde sorun yaşanmadığı öğrenildi. Kız kardeşi sayesinde gözüne kök hücre-kornea nakli gerçekleşmişti.