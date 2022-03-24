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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Euro 2028’e talibiz

Euro 2028’e talibiz
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu. TFF'nin konuyla ilgili açıklamasında, "UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek" ifadeleri kullanıldı. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için ortak başvuru yapmıştı.

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Euro 2028’e talibiz
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