Euro 2028’e talibiz

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu. TFF'nin konuyla ilgili açıklamasında, "UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek" ifadeleri kullanıldı. İngiltere, Kuzeyİrlanda, İskoçya ve Galler (BirleşikKrallık) ortaklığının yanı sıra İrlandaCumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için ortak başvuru yapmıştı.