Selim Soydan'dan flaş Mesut Özil ve Pereira sözleri! "Adamı bitirmek için her şeyi yaptı"

Fenerbahçe ve milli takım formasını uzun yıllar giyen, Türk futboluna hizmeti TFF'de yöneticilik yaparak sürdüren Selim Soydan dün A Spor'un konuğuydu. Gündeme dair yorumlar yapan Soydan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'e şu sözlerle sahip çıktı: "Vitor Pereira'ya anlam veremedim. Elinde Mesut gibi bir yıldız var, adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var... Bu günahtır. Bu tarz oyunculara ne kadar sahip çıkarsan teknik direktör olarak o kadar kazanırsın.'' Soydan, Fenerbahçe takımının yaş olarak gençleşmesinden mutluluk duyduğunu da söyledi.



TRABZONSPOR'DA UYUM MÜTHİŞ

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un çok iyi bir takım kurduğunu, Abdullah Avcı ile futbolcular arasında müthiş bir uyum yakalandığına vurgu yapan Selim Soydan, "Abdullah Avcı oynattığı futbolla taraftarına güven veriyor" dedi. Tecrübeli futbol adamı, bugün oynanacak kritik Portekiz maçı için de şunları kaydetti: "Bu A Milli Takım son 50 yılın en iyi takımıdır ve Şenol Güneş kurmuştur. Oyuncularımız çok teknik ve yetenekli. Biz Portekiz'den aşağı bir takım değiliz. Tek maç olduğu için onlar da risk almak zorunda. Zor ama yenemeyeceğiz bir takım değil."

GİTMİYORUM!

F.Bahçe'de mutsuz olduğu söylenen Mesut Özil'in yakın çevresine "Ne olursa olsun sözleşmem bitene kadar kalacağım. Bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.