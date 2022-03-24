STEFAN KUNTZ: "KALBİM HIZLI ATIYOR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşma öncesi şöyle konuştu:

"Bu sabaha göre daha hızlı atıyor kalbim. Portekiz 11'inde birkaç ilginç bir nokta var ama biz kendimize konsantreyiz. Kadrodaki seçimler hep planın dahilinde olan şeyler. Maç sonrası detaylı anlatırım size."