Son dakika haberleri… A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir maça çıkıyor. Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak milliler, zorlu maçta galibiyet arayacak.
Portekiz'in Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Dalot, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Otavio, Ronaldo
Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Millilerin Dünya Kupası yolunda rakibi Portekiz!
STEFAN KUNTZ: "KALBİM HIZLI ATIYOR"
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşma öncesi şöyle konuştu:
"Bu sabaha göre daha hızlı atıyor kalbim. Portekiz 11'inde birkaç ilginç bir nokta var ama biz kendimize konsantreyiz. Kadrodaki seçimler hep planın dahilinde olan şeyler. Maç sonrası detaylı anlatırım size."
4 OYUNCU YER ALMAMIŞTI
A Milli Takım'ın 21 kişilik maç kadrosunda Umut Bozok, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Doğukan Sinik yer almadı.
Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek.