Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Dünya Kupası yolunda dev maç! Portekiz karşısında A Milli Takım’ın 11’i belli oldu…
Giriş Tarihi: 24.3.2022 21:24 Son Güncelleme: 24.3.2022 21:52

Son dakika: Dünya Kupası yolunda dev maç! Portekiz karşısında A Milli Takım’ın 11’i belli oldu…

Son dakika: Dünya Kupası yolunda dev maç! Portekiz karşısında A Milli Takım’ın 11’i belli oldu…

Son dakika haberleri… Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri Play-off turu maçında Avrupa’nın önemli takımlarından birisi olan Portekiz ile karşılaşacak. Saat 22.45’te başlayacak olan karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir maça çıkıyor. Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak milliler, zorlu maçta galibiyet arayacak.

Portekiz'in Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Patricio, Dalot, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Otavio, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Millilerin Dünya Kupası yolunda rakibi Portekiz!

STEFAN KUNTZ: "KALBİM HIZLI ATIYOR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşma öncesi şöyle konuştu:

"Bu sabaha göre daha hızlı atıyor kalbim. Portekiz 11'inde birkaç ilginç bir nokta var ama biz kendimize konsantreyiz. Kadrodaki seçimler hep planın dahilinde olan şeyler. Maç sonrası detaylı anlatırım size."

4 OYUNCU YER ALMAMIŞTI

A Milli Takım'ın 21 kişilik maç kadrosunda Umut Bozok, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Doğukan Sinik yer almadı.

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek.

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Son dakika: Dünya Kupası yolunda dev maç! Portekiz karşısında A Milli Takım’ın 11’i belli oldu…
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