Zirvenin detayları

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte 'futbol aklı'nı doğru şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Gerek geçen sezonun devre arasında gerekse bu sezonun ilk kampına yetiştirilen transferler ve yine bu sezonun devre arasında takıma katılan oyuncular, Trabzonspor'un bir 'futbol aklı'yla yönetildiğinin en önemli göstergesidir. Trabzonspor 'transfermühendissizliğinden''transfermühendisliğine' evrildi ki bu durum takımı bugün şampiyonluğa götürüyor. Takımda olan, ekibeyeni katılan hiç farketmiyor. Hepsi bir sisteminçarkının içerisindeve düzgün şekilde çalışıyor. Önceki gün İstanbul'da Başkan AhmetAğaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan veTeknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı toplantı, bu doğruların devam edeceğinin gerçeğiydi sadece. O fotoğrafı görenler birdejavu yaşadı. Çünkü geçen yıl da aynıfotoğraf verilmişti. Trabzonspor geçen yıl ki o fotoğraftan sonra bu sezon şampiyonluğa oynuyor. Bu fotoğraf da şunu diyor özetle: "Bu ligi domine etmeyi sürdüreceğim, hatta Avrupa'da da başarılı olacak planlama yapacağım." Peki o zirvede neler oldu?
AVRUPA'DAN ALTYAPIYA TRANSFER
Trabzonspor altyapısı son yıllarda üretemiyor. Bunun elbette çok çeşitli sebepleri var. Ama nedenler sadece Trabzonspor için geçerli değil. Türkiye'deki birçok kulübün sorunu altyapılarının üretememesi. Entemel eksiklik de hem antrenörhem tesisleşme hem deoyuncuya yönelik yatırımyapılmaması. Trabzonspor altyapı tesisleşmesine çok ciddi yatırım yaptı ve adını da 'altyapı filozofu' Özkan Sümer FutbolAkademisi koydu! O zamanonun adına yakışır bir üretimakademisine geçme vaktiydive Abdullah Avcı tümsistemin değiştirilmesiniistedi. Bununla ilgili raporunu sundu. Muhtemelen Avrupave Türkiye'den altyapı konusundauzman ve tecrübeliisimler göreve başlayacak.
ALMANYA'DA PİLOT TAKIM PLANI
Trabzonspor, pilot takım kurulması fikrini kabul etti. Ya Türkiye'deya da Almanya'da. Geçmişte de pilot takımı vardı bordo-mavililerin. Fakat orada da bilindik sorunlar yumağı sonunu getirdi. Nihayetinde pilot takım -doğru kurgulanırsa- genç oyuncuların fiziksel, oyun ve pozisyon bilgisinin yanında tecrübe kazanmasını da sağlayacak. Trabzonspor'a altyapıdan gelen bazı oyuncular sahada nerede duracağını dahi bilmiyor. Nereye koşacağından bihaber! Bu onların suçu değil aslında. Geldikleri yerde ya yeterince öğretilememiş ya da oyuncu öğrenememiş. Ama A Takım'a "hazır" diye gönderilmiş! Ne kadar acı değil mi? Trabzonspor altyapı modelini 'modern futbolun gereklerine uygun hale getirdiğinde' oyuncular A Takım'da olmasa dahi pilottakımda oynayarak kendinigeliştirebilecek.
UĞURCAN GİDECEK Mİ KALACAK MI?
Trabzonspor'da en kritik nokta Uğurcan Çakır! Gidecek mi kalacak mı? Giderse yerine gelecek isim yerli mi olacak yabancı mı? Gitmez ise ücretinde iyileştirme yapılacak mı? Karar tamamen Uğurcan'ın aslında! Bu mesajı da verdi birkaç maç önce. Uğurcan gitmek ile kalmak arasındaki ince noktada. Eğer 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifi gelir ise Uğurcan'ı tutmak ekonomik anlamda da yanlış olur. Gelmez ise Uğurcan'ın ücretinde iyileştirme yapılacaktır. Trabzonspor'u hemen her maç oyunda tutan, bu sene özelinde kendini inanılmaz şekilde geliştiren ve artık pas oyununun içerisinde de olan kalecini yıllık 9 milyon TL'ye oynatmak doğru değil! Peki ya gittiğinde! İşte en kritik dönemeç burası! Kaleciyabancı mı olacak yerli mi? Seneye 4 yerli kuralı geleceğine göre kale için yerli şartları zorlanacaktır. Olmaz ise mecburenyabancı!
BAKASETAS VE ÖMÜR İÇİN KARAR...
Denswil oynadığı maçlarda takıma çok büyük katkılar sağladı. Sol stoper olmasına rağmen, kendi mevkisinde oynadığı maç sayısı 3'ü geçmez. Ama sol bekte de sağ stoperde de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Trabzonsporyönetimi, Denswil ile sözleşmeimzalanmasından yana.Sezon sonu masaya oturabilirler. Trabzonspor'un 'Beyin' lakaplı oyuncusu Nwakaeme! Haliyle onu anlatacak kelimeler kifayetsiz kalıyor. Oyun zekası, yaratıcılığı, pasları ve golleriyle Trabzonspor'un dinamosu. Masada büyük ihtimalle Nwakaeme de vardı. Beşiktaş maçı öncesinde imzalar atılabilir mi? Bekleyip göreceğiz! Sezon başında yaşanan sakatlıklara rağmen oyunda kalan ve Trabzonspor'un kritik maçlarını çözen Bakasetas gitmek istediğini iletti keza AbdülkadirÖmür de Avrupa'da oynama hayali kuruyor. İki oyuncu içingelecek tekliflere bakılacak.Trabzonspor yönetimi,Abdullah Avcı'nın takımdakalmasını istediği oyuncularlailgili görüşünü de aldı. Avcı gelecek yılın planlamasında, Djaniny, Cornelius veDorukhan'ın kalmasını isteyerek aslında 'Takımın omurgasını' korumayı amaçlıyor. Sonuç olarak Başkan Ağaoğlu, Asbaşkan Doğan ve Abdullah Avcı'nın oturduğu o masa bizlere, "Erkenkalkan yol alır" atasözünü bir kez daha hatırlattı.