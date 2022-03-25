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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:43 Son Güncelleme: 25.3.2022 17:05

Milli takım kampında duygusal anlar! Burak Yılmaz böyle veda etti...

İHA
Milli takım kampında duygusal anlar! Burak Yılmaz böyle veda etti...

Dün akşam Portekiz’e karşı oynan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşması sonra düzenlenen basın toplantısında milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan tecrübeli santrafor Burak Yılmaz, milli takım kampından ayıldı.

A Milli Futbol Takımı'na uzun yıllar hizmet eden tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz dün akşamki Portekiz karşılaşmasından sonra milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu bugün, A Milli Takım'ın Porto'daki kampından ayrıldı.

Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.

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Milli takım kampında duygusal anlar! Burak Yılmaz böyle veda etti...
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