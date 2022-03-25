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Giriş Tarihi: 25.3.2022 15:01 Son Güncelleme: 25.3.2022 15:01

Galatasaray'da, Arda Turan gelişmesi! Sahalara geri döndü...

AA

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, evinde VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Arda Turan, uzun aradan sonra takıma katıldı. Milli takım arası sebebiyle verilen tatilin ardından antrenmanlara başlayan sarı kırmızı ekipte uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımda görev yapmayan Arda Turan da yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar için liglere verilen ara nedeniyle 4 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon ve topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular antrenmana katılmadı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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Galatasaray'da, Arda Turan gelişmesi! Sahalara geri döndü...
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