Günün tartışması

Fenerbahçe Yönetimi’nin iki oyuncuyu kadro dışı bırakmasını SABAH SPOR yazarları değerlendirdi
MURAT ÖZBOSTAN
Mesele Özil'i itibarsızlaştırmak... Avrupa da memnun kalmıştır!
Mesut'un imza törenini izledim bu satırları yazmadan önce. Ali Koç'unMesut'la ilgili övgüleri, Devrek'egidip yıldız futbolcu için röportajlaryapan kulüp televizyonu, AcunIlıcalı'nın sözleri, onlarca basınmensubu, yaptığı yardımlar, insanlığı,mükemmelliği, eşi, çocuğu,ailesi, markası. Ve dünkü karar.. Koç, Mesut Özil'i güle oynaya getirse de bir süredir istemiyordu. Kasım ayında Koç, "Mesut ticareti bırakıp futbola odaklaması gerekir" diyerek zaten Özil'i kurtlarsofrasına atmıştı. Pereira oyuncunun itibarıyla oynuyordu. Arkasından İsmail Kartal ile başlayan süreç! Performansı iyi ya da kötü, alınan bu karar futbolcuyu itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil. Ayrıca Almanlar'ıve İngilizler'i de fazlasıyla memnunetmiştir! Fenerbahçe ve İsmailKartal'a hayırlı olsun. Sonuçta bu sezonun ve bundan önceki başarısız 4 yılın faturası ne Mesut'a ne de başka bir oyuncuya kesilemez. Ama yönetimin hatalarından ansiklopedi olur! Son6 maçtaki iyi sonuçlarlabahar gelmez!
GÜRCAN BİLGİÇ
Yönetimi tebrik ediyorum İsmail Kartal'a sahip çıktı
Kararın nedeni, Konya maçının devre arasında yaşananlar… Krizanında teknik adamın kararınısorgulamak, saygısızlık yapmakdoğru değil. Bu olaylar futbolun kendi gerginliğinde yaşansa da İsmail Kartal böyle bir seçime gittiyse demek ki kullanılan kelimeler haddini aşmış. 3 hafta önce Trabzon ile iddialı bir maça çıkılacakken Sosa'nın bir gece kulübünden alkollü şekilde çıktığının fotoğrafları medyaya yansıdı. Böyle birolayda bile 'kadro dışı' seçeneğideğerlendirilmedi. Ozan ve Mesut için bu noktaya gelindiyse 'bardağı taşıran damla' ile karşı karşıyayız demektir. F.Bahçe bu sıkıntıları Alex ile yaşadı. Ersun Yanal da Emre Belözoğlu ile yaşadı. Şimdi İsmail Kartal süreçiçinde daha keskin düşünmekzorunda kaldı. Üstelik Mesut ve Ozan, Alex ve Emre kadar takım performansında yer kaplamadılar. Teknik direktörünesahip çıktığı içinyönetimi tebrikediyorum.
ALİ GÜLTİKEN
Yıldız oyuncular, sorunları ile birlikte yönetilmelidir
Sezonun bitmesine bu kadar az zaman kala böyle kararlar almak tabii ki enteresan geliyor. Takımda her şeyyolunda gibi görünüyordu,iyi bir oyun da ortayaçıktı, güçlü bir takımgörüntüsü geri geldi. Onun için bu kararı dışarıdan anlayabilmek mümkün değil. Mesut'un zaten neler yapabileceği ve oyun şekli de biliniyor. O nedenle bu kararasaha dışında yaşanan bazışeylerin nedenolması gerek. Ozan Tufan'ın da aynı davranışlar içinde bulunduğu bir karar gibi görünüyor. Kiraladığın ve performans sınırlarını bildiğin Ozan'ı bu dönemde kadro dışı bırakmak ilginç. Bu kadar yıldızın olduğuyerde bu oyuncular dasorunlarıyla birlikte yönetilebilmeli. Bunun yalnızca performans veya verimlilikle ilgili açıklanabileceğini de düşünmüyorum.