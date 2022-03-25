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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Günün tartışması

Günün tartışması

Fenerbahçe Yönetimi’nin iki oyuncuyu kadro dışı bırakmasını SABAH SPOR yazarları değerlendirdi

MURAT ÖZBOSTAN

Mesele Özil'i itibarsızlaştırmak... Avrupa da memnun kalmıştır!
Mesut'un imza törenini izledim bu satırları yazmadan önce. Ali Koç'un Mesut'la ilgili övgüleri, Devrek'e gidip yıldız futbolcu için röportajlar yapan kulüp televizyonu, Acun Ilıcalı'nın sözleri, onlarca basın mensubu, yaptığı yardımlar, insanlığı, mükemmelliği, eşi, çocuğu, ailesi, markası. Ve dünkü karar.. Koç, Mesut Özil'i güle oynaya getirse de bir süredir istemiyordu. Kasım ayında Koç, "Mesut ticareti bırakıp futbola odaklaması gerekir" diyerek zaten Özil'i kurtlar sofrasına atmıştı. Pereira oyuncunun itibarıyla oynuyordu. Arkasından İsmail Kartal ile başlayan süreç! Performansı iyi ya da kötü, alınan bu karar futbolcuyu itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil. Ayrıca Almanlar'ı ve İngilizler'i de fazlasıyla memnun etmiştir! Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a hayırlı olsun. Sonuçta bu sezonun ve bundan önceki başarısız 4 yılın faturası ne Mesut'a ne de başka bir oyuncuya kesilemez. Ama yönetimin hatalarından ansiklopedi olur! Son 6 maçtaki iyi sonuçlarla bahar gelmez!

GÜRCAN BİLGİÇ

Yönetimi tebrik ediyorum İsmail Kartal'a sahip çıktı
Kararın nedeni, Konya maçının devre arasında yaşananlar… Kriz anında teknik adamın kararını sorgulamak, saygısızlık yapmak doğru değil. Bu olaylar futbolun kendi gerginliğinde yaşansa da İsmail Kartal böyle bir seçime gittiyse demek ki kullanılan kelimeler haddini aşmış. 3 hafta önce Trabzon ile iddialı bir maça çıkılacakken Sosa'nın bir gece kulübünden alkollü şekilde çıktığının fotoğrafları medyaya yansıdı. Böyle bir olayda bile 'kadro dışı' seçeneği değerlendirilmedi. Ozan ve Mesut için bu noktaya gelindiyse 'bardağı taşıran damla' ile karşı karşıyayız demektir. F.Bahçe bu sıkıntıları Alex ile yaşadı. Ersun Yanal da Emre Belözoğlu ile yaşadı. Şimdi İsmail Kartal süreç içinde daha keskin düşünmek zorunda kaldı. Üstelik Mesut ve Ozan, Alex ve Emre kadar takım performansında yer kaplamadılar. Teknik direktörüne sahip çıktığı için yönetimi tebrik ediyorum.

ALİ GÜLTİKEN

Yıldız oyuncular, sorunları ile birlikte yönetilmelidir
Sezonun bitmesine bu kadar az zaman kala böyle kararlar almak tabii ki enteresan geliyor. Takımda her şey yolunda gibi görünüyordu, iyi bir oyun da ortaya çıktı, güçlü bir takım görüntüsü geri geldi. Onun için bu kararı dışarıdan anlayabilmek mümkün değil. Mesut'un zaten neler yapabileceği ve oyun şekli de biliniyor. O nedenle bu karara saha dışında yaşanan bazı şeylerin neden olması gerek. Ozan Tufan'ın da aynı davranışlar içinde bulunduğu bir karar gibi görünüyor. Kiraladığın ve performans sınırlarını bildiğin Ozan'ı bu dönemde kadro dışı bırakmak ilginç. Bu kadar yıldızın olduğu yerde bu oyuncular da sorunlarıyla birlikte yönetilebilmeli. Bunun yalnızca performans veya verimlilikle ilgili açıklanabileceğini de düşünmüyorum.

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