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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Kuzey Makedonya mucizesi

Kuzey Makedonya mucizesi
2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı final mücadelesinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Renzo Barbera Stadı'nda oynanan maçı Kuzey Makedonya son dakika golüyle 1-0 kazandı ve son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı eleyerek play-off finaline yükseldi. Golü 90+2'de Trajkovski kaydetti. Böylelikle İtalya 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'nı da kaçırdı. Bu sonuçla Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off finalinde Portekiz ile eşleşti. İki takım, 29 Mart Salı günü Katar bileti almak için kozlarını paylaşacak.

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Kuzey Makedonya mucizesi
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