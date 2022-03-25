Kuzey Makedonya mucizesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı final mücadelesinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Renzo Barbera Stadı'nda oynanan maçı Kuzey Makedonya son dakika golüyle 1-0 kazandı ve son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı eleyerek play-off finaline yükseldi. Golü 90+2'de Trajkovski kaydetti. Böylelikle İtalya 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'nı da kaçırdı. Bu sonuçla Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off finalinde Portekiz ile eşleşti. İki takım, 29 Mart Salı günü Katar bileti almak için kozlarını paylaşacak.