Mesut tufanı!

Samandıra'da haftalardır süren soğukluk Konya maçından sonra yerini yüksek gerilime bıraktı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, oyundan sürekli alınmasına sert tepki gösterdi İsmail Kartal, devre arası kramponunu yere atıp "Beni neden çıkartıyorsun?" diye soran Mesut Özil ile ona destek veren Ozan'ı yönetime rapor etti. Başkan Ali Koç ikisinin de biletini kesti
F.Bahçe dün iki kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol ATakımı oyuncularımız MesutÖzil ve Ozan Tufan, alınankarar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı. Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor. Sarı-lacivertlilerin Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi. 33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.
SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK
Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufanda takım arkadaşını teselliedip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi. Sezon başında Watford'a gönderilen ancak devre arasında yeniden Kanarya'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 90. dakikada oyuna alınınca bu sefer çılgına döndü. Bu sezon ligde sadece iki maça ilk 11'de başlayan ve maçı tamamlayamayan Ozan tepkisini, İsmail Kartal'a yöneltirken teknik heyet de yaşananları başkan Ali Koç'a rapor etti. Koç, takımın Devler Ligi'ne katılmak için ikincilik yarışı verdiği süreçte yaşanan bu disiplinsizortama hemen müdahaleedip ikiliyi kadro dışıbıraktı.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerin 2023-24 sezonu sonuna kadar imza attırdığı Mesut Özil, yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.Yıldız oyuncunun şu ana kadar F.Bahçe'ye maliyeti 15 milyon Euro'yaulaşırken, Mesut için Arsenal'e bonservis bedeliödenmemişti.
NEREDEN NEREYE! 27 OCAK 2021...
"Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuzki Mesut, sık sık Fenerbahçe'yeolan sevgisini, sevdasını,çocukluk zamanındakiFenerbahçeliliğiniçok değişik yerlerdehep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu." 1
1 KASIM 2021...
"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Basında yer aldığıkadar büyük bir sorunyok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."
OZAN 3. KEZKADRO DIŞI!
Ozan Tufan, 2015-16'da 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınmıştı. Sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar uzatılan ve yıllık 12 milyon TLkazanan tecrübeli oyuncu daha önce de Aykut Kocaman döneminde ikikez kadro dışı kalmıştı.
EŞİNDEN MESAJ VAR!
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, kadro dışı kararı sonrasında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Rojin Tufan'ın mesajında "Haksızlığa uğradığın an Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırla, Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez" ifadeleri kullanıldı
DÜNYA ÖZİL'İ KONUŞTU!
KADRO dışı kararı sonrasında Avrupa basınında Mesut Özil ile ilgili başlıklar da manşetleri süsledi. İşte detaylar:The Athletic (İngiltere): "Özil, geçen sezon F.Bahçe'nin ligi 3. bitirmesine yardımcı olmuştu." The Sun (İngiltere): "Baltalandı, Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı kaldı." Daily Mail (İngiltere): "Arsenal'de olduğu gibi Özil, F.Bahçe'de de kadro dışı." L'Equipe (Fransa): "Yeniden, Arsenal'deki gibi takımdan ihraç edildi." AS (İspanya): "Yine aynı senaryo... Eski Real Madrid oyuncusu Mesut artık A Takım ile antrenman yapmayacak."