Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut tufanı!
Giriş Tarihi: 25.3.2022

Mesut tufanı!

Mesut tufanı!

Samandıra'da haftalardır süren soğukluk Konya maçından sonra yerini yüksek gerilime bıraktı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, oyundan sürekli alınmasına sert tepki gösterdi İsmail Kartal, devre arası kramponunu yere atıp "Beni neden çıkartıyorsun?" diye soran Mesut Özil ile ona destek veren Ozan'ı yönetime rapor etti. Başkan Ali Koç ikisinin de biletini kesti

F.Bahçe dün iki kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı. Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor. Sarı-lacivertlilerin Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi. 33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK
Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufan da takım arkadaşını teselli edip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi. Sezon başında Watford'a gönderilen ancak devre arasında yeniden Kanarya'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 90. dakikada oyuna alınınca bu sefer çılgına döndü. Bu sezon ligde sadece iki maça ilk 11'de başlayan ve maçı tamamlayamayan Ozan tepkisini, İsmail Kartal'a yöneltirken teknik heyet de yaşananları başkan Ali Koç'a rapor etti. Koç, takımın Devler Ligi'ne katılmak için ikincilik yarışı verdiği süreçte yaşanan bu disiplinsiz ortama hemen müdahale edip ikiliyi kadro dışı bıraktı.



BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerin 2023-24 sezonu sonuna kadar imza attırdığı Mesut Özil, yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Yıldız oyuncunun şu ana kadar F.Bahçe'ye maliyeti 15 milyon Euro'ya ulaşırken, Mesut için Arsenal'e bonservis bedeli ödenmemişti.

NEREDEN NEREYE!
27 OCAK 2021...
"Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, sık sık Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini çok değişik yerlerde hep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu." 1

1 KASIM 2021...
"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."



OZAN 3. KEZ KADRO DIŞI!
Ozan Tufan, 2015-16'da 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınmıştı. Sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar uzatılan ve yıllık 12 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu daha önce de Aykut Kocaman döneminde iki kez kadro dışı kalmıştı.

EŞİNDEN MESAJ VAR!
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, kadro dışı kararı sonrasında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Rojin Tufan'ın mesajında "Haksızlığa uğradığın an Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırla, Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez" ifadeleri kullanıldı

DÜNYA ÖZİL'İ KONUŞTU!
KADRO dışı kararı sonrasında Avrupa basınında Mesut Özil ile ilgili başlıklar da manşetleri süsledi. İşte detaylar: The Athletic (İngiltere): "Özil, geçen sezon F.Bahçe'nin ligi 3. bitirmesine yardımcı olmuştu." The Sun (İngiltere): "Baltalandı, Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı kaldı." Daily Mail (İngiltere): "Arsenal'de olduğu gibi Özil, F.Bahçe'de de kadro dışı." L'Equipe (Fransa): "Yeniden, Arsenal'deki gibi takımdan ihraç edildi." AS (İspanya): "Yine aynı senaryo... Eski Real Madrid oyuncusu Mesut artık A Takım ile antrenman yapmayacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Son dakika: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Son dakika: Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu vahşeti konuşmuştu!
SON DAKİKA: EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı
Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut tufanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA