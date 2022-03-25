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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Portekiz değil biz şaşırdık!

Portekiz değil biz şaşırdık!

Alman teknik adamın, solda Berkan tercihini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Kuntz’un taktik planı Portekiz karşısında yeterli olmadı

Dünya Kupası için kritik virajda sahaya çıkan ilk 11 ve taktiğimiz herkesi şaşırttı. MerihÇağlar- Ozan Kabak ile üç stoper tercih eden teknik direktör Stefan Kuntz; Berkan'ı solda, Zeki'yi de sağda kullanıp zaman zaman 5'li savunma zaman zaman da üçlü savunma sistemi ile oynattı. Orta sahanın ortasında Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu ikilisi Portekiz hücumcularını karşılamaya çalıştı. Twitter gündeminde Alman teknik adamın Berkan'ı sol kanatta kullanması en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olurken "Kadroyu Hamit Altıntop mu yapıyor?", "Portekiz değil biz şaşırdık", "Sol kanatta Berkan mı? Yok artık daha neler", "Portekiz'e karşı bu kadro Kuntz'un hayatının hatası" yorumları yapıldı.

RONALDO DÖKÜLDÜ!
PORTEKIZ'IN yıldızı Cristiano Ronaldo, 90 dakika boyunca savunmamız karşısında adım atamadı. 37 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası elemelerindeki 8. maçını Türkiye'ye karşı oynarken geride kalan karşılaşmalarda toplamda 6 gol atıp 1 kez de penaltı kaçırdı. 48 gol girişiminde bulunan Ronaldo, %81'lik pas isabeti ile mücadele etti.

2500 TARAFTAR TAKİPTEYDİ
A Milli Takımımızı desteklemek için 2 bin 500 Türk taraftar Dragao Stadı'ndaydı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen Türkler, Porto şehrinde maç saatine kadar eğlenirken statta da takımımıza büyük destek verdi. Ancak alınan sonuç sonrasında taraftarlarımız üzgün bir şekilde Dragao'dan ayrıldı.

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Portekiz değil biz şaşırdık!
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