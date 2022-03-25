Alman teknik adamın, solda Berkan tercihini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Kuntz’un taktik planı Portekiz karşısında yeterli olmadı
Dünya Kupası için kritik virajda sahaya çıkan ilk 11 ve taktiğimiz herkesi şaşırttı. MerihÇağlar-Ozan Kabak ile üç stoper tercih eden teknik direktör Stefan Kuntz; Berkan'ı solda, Zeki'yi desağda kullanıp zaman zaman 5'li savunmazaman zaman da üçlü savunma sistemiile oynattı. Orta sahanın ortasında Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu ikilisi Portekiz hücumcularını karşılamaya çalıştı. Twitter gündeminde Alman teknik adamın Berkan'ı sol kanatta kullanması en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olurken "Kadroyu HamitAltıntop mu yapıyor?", "Portekiz değil biz şaşırdık","Sol kanatta Berkan mı? Yok artık dahaneler", "Portekiz'e karşı bu kadro Kuntz'unhayatının hatası" yorumları yapıldı.
RONALDO DÖKÜLDÜ!
PORTEKIZ'IN yıldızı Cristiano Ronaldo, 90 dakika boyunca savunmamız karşısında adım atamadı. 37 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası elemelerindeki 8. maçını Türkiye'ye karşı oynarken geride kalan karşılaşmalarda toplamda 6 gol atıp 1 kez de penaltı kaçırdı. 48 gol girişiminde bulunan Ronaldo, %81'lik pas isabeti ile mücadele etti.
2500 TARAFTAR TAKİPTEYDİ
A Milli Takımımızı desteklemek için 2 bin 500 Türk taraftar Dragao Stadı'ndaydı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen Türkler, Porto şehrindemaç saatine kadar eğlenirken stattada takımımıza büyük destek verdi. Ancak alınan sonuç sonrasında taraftarlarımız üzgün bir şekilde Dragao'dan ayrıldı.