Son dakika: Beşiktaş Valerien İsmael’i KAP’a bildirdi!

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.
Beşiktaş, Fransız hoca için saat 15.00'da imza töreni düzenleyecek.
1+1 YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam Valerien Ismael'i taşıyan uçak dün İstanbul'a gelmişti. 46 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki günlerde Siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
YARDIMCILARI DA İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan Valerien Ismael İstanbul'a iki yardımcısıyla geldi. Yardımcı antrenör Adam Murray ve Spor Bilimi Koçu Jonny Northeast hemen iş başı yapacak. Video analisti ve atletik performans antrenörü Jack Riley ise ekibe sezon sonunda dahil olacak.