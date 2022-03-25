Son dakika: Beşiktaş’ın yeni hocası resmen Valerien Ismael oldu

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GELDİM"

Valerien Ismael: "Her şeyden önce bana gösterilen güven ve inanç için teşekkür ediyorum. Bu beni çok etkiledi. Kalbim gerçekten gururla dolu. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim. Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok yüksek bir kulüp ve burada olmak gurur verici"

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN BEŞİKTAŞ"

"Biz siyahla beyazı bugünden itibaren kanımızda hissetmeye başlıyoruz. Bir gün değil her gün Beşiktaş. Beşiktaş'ın çok ateşli, tutkulu taraftarı var. Daha buluşmadık ama ilk günden itibaren sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle 24 saat çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz"