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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Trabzonspor’un Kaan Ayhan ısrarı

Trabzonspor’un Kaan Ayhan ısrarı

Devre arasında Sassuolo’nun inadını kıramayan bordo-mavili takım, 27 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda tekrar nabız yoklayacak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaz transferi için şimdiden düğmeye basıldı. Bordo-mavililerde öncelikli transfer bölgelerinden bir tanesi sağ stoper olacak. Sol stoperde Vitor Hugo ve 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan ile yeni sezonda devam edecek olan Karadeniz ekibi kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denswil'i de takımda tutmak istiyor.

ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK
Sağ stoper için ise gündeme yine tanıdık bir isim geldi: Kaan Ayhan... Devre arasında alınması için çaba sarf edilen ancak Sassuolo'nun 8 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonu tekrar hamle yapılacak. Bu transferde maddi şartlarını sonuna kadar zorlayacak olan bordo-mavili yönetim, yine olumlu yanıt alamazsa vakit kaybetmeden yeni alternatiflere yönelecek.

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Trabzonspor’un Kaan Ayhan ısrarı
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