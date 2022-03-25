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Giriş Tarihi: 26.3.2022 00:15 Son Güncelleme: 26.3.2022 00:18

Valerien Ismael, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı!

AA
Valerien Ismael, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin kullanıldığı maçlar yaptığı aktarıldı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Valerien Ismael, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı!
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