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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Baskı bizi hırslandırıyor

UĞUR ÇEM
Baskı bizi hırslandırıyor

Trabzon’un bir futbol şehri olduğunu belirten ve şampiyonluk için gün saydıklarını söyleyen golcü futbolcu, “Hissettiğimiz baskı, takımı daha da iyi olmaya doğru itiyor” diye konuştu

Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, Danimarka'da TV2 Sport'a konuştu. Trabzon şehrinin tam anlamı ile takımına aşık olduğunu ve taraftarların futbol için yaşadıklarını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Türk futbolunu nasıl anlatırsın?" sorusuna, "Tutku ve yoğunluk Türk futbolunu tarif etmek için kullanacağım iki kelime olacaktır. Özellikle de taraftarları anlatmak için" yanıtını verdi. Bordo-mavili seyircilerin her yerde büyük desteğini gördüğünü de sözlerine ekleyen Cornelius, "Genelde şehir içi ve AVM'lerden uzak duruyorum. Çünkü beni gördükleri yerde etrafımı sarıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Eğer ayrılmazsam saatlerce orda kalabilirim. Ligde hissettiğimiz baskı, takımı daha da iyi olmaya doğru itiyor ve herkesi daha çok hırslandırıyor" diye konuştu.

UĞURCAN, KARARI YÖNETİME BIRAKTI
TRABZONSPOR formasıyla ilk şampiyonluğu için gün sayan Uğurcan Çakır, sezon sonunda kulübün menfaatine göre hareket edeceğini yönetime bildirdi. Milli file bekçisi bu kararını, "Kulübüme en yüksek teklifi kim getirirse kabulümdür" sözleriyle açıkladı.

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