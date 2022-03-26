Baskı bizi hırslandırıyor

Trabzon’un bir futbol şehri olduğunu belirten ve şampiyonluk için gün saydıklarını söyleyen golcü futbolcu, “Hissettiğimiz baskı, takımı daha da iyi olmaya doğru itiyor” diye konuştu
Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, Danimarka'da TV2 Sport'a konuştu. Trabzon şehrinin tam anlamı ile takımına aşık olduğunu ve taraftarların futbol için yaşadıklarını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Türk futbolunu nasıl anlatırsın?" sorusuna, "Tutku veyoğunluk Türk futbolunutarif etmek için kullanacağımiki kelimeolacaktır. Özelliklede taraftarlarıanlatmak için" yanıtını verdi. Bordo-mavili seyircilerin her yerde büyük desteğini gördüğünü de sözlerine ekleyen Cornelius, "Genelde şehir içi ve AVM'lerden uzak duruyorum. Çünkü beni gördükleriyerde etrafımı sarıyorlar,fotoğraf çektiriyorlar. Eğer ayrılmazsam saatlerce orda kalabilirim. Ligde hissettiğimiz baskı, takımı daha da iyi olmaya doğru itiyor ve herkesi daha çok hırslandırıyor" diye konuştu.
UĞURCAN, KARARI YÖNETİME BIRAKTI TRABZONSPOR formasıyla ilk şampiyonluğu için gün sayan Uğurcan Çakır, sezon sonunda kulübün menfaatine göre hareket edeceğini yönetime bildirdi. Milli file bekçisi bu kararını, "Kulübüme en yüksek teklifikim getirirse kabulümdür" sözleriyle açıkladı.