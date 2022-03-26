Dünya şaştı bu işe

Alman basını olay için ‘Beklenmedik’ yorumunu yaptı, İngilizler teknik direktörüyle yaşadığı sözlü tartışmaya vurgu yaptı. Fransızlar ‘Arsenal’deki gibi kadro dışı’ dedi
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünyanın dört bir yanında manşetlere taşındı. Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını okuyucularına, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu. İngiliz basınından Mirror,"Arsenal'in eski yıldızı MesutÖzil, takım arkadaşı OzanTufan'la birlikte kadro dışıbırakıldı" sözlerini kullanırken, Fenerbahçe'ye transfer döneminde yaşananlardan da bahsetti. The Sun, "Mesut Özil,son maçtaki 'sözlü tartışma'sonrası Fenerbahçe kadrosundanatıldı" başlığı ile okurlarına gelişmeleri aktardı. Fransız basınından L'Equipe, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizerek, Arsenal'deki sondöneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığınımanşetine taşıdı.
İDMAN SAHASI YOK! MESUT Özil ve Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılırken, sarı-lacivertli yönetim iki futbolcuya çalışmaları için bir antrenör ve idman sahası bildirmedi. Sarı-lacivertliyönetim, 30 Haziran 2024'e kadarsözleşmesi olan Mesut ile sezonsonunda yollarını ayırmak içingörüşme yapacak. Bu operasyon bizzat Başkan Ali Koç tarafından yürütülecek. Koç'un, nikah şahitliğini yaptığı Ozan Tufan konusunda da benzer düşünceye sahip olduğu ve takımda istemediği ifade edildi. Watford kümedüşmezse 6.5 milyon Euro'ya tecrübelioyuncuyu almak zorunda. Ancak İngiliz kulübü 20 takımlı Premier Lig'de 22 puanla 18. sırada yer alıyor.
ASLOLAN F.BAHÇE'DİR
MESUT Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrağının yer aldığı bir kareyi paylaşıp altına, "AslolanFenerbahçe'dir" notunu düştü. Dua ve sarı-lacivert kalp emojilerini de ihmal etmedi. Paylaşım bir saat içinde 10 bindenfazla yorum, 300 binbeğeni aldı.