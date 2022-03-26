Kader günü

Galatasaray camiası, bugün çok önemli bir Mali Kongre yaşayacak.Eğer Burak Elmas dönemi aklanmazsa, Galatasaray'ın olağanüstü seçime gitme ihtimali var. Mevcut yönetimde, kongreden ibra kararı çıkmazsa kulüp tüzüğüne uyulması ve seçim kararı alınması görüşü genelde hakim. Üyeler mali ve idari olarak yönetime güvenoyu verirse, seçime gitmeyi düşünmeyen Elmas görevine 2 yıl daha devam edecek. Elmas daha önce, "İbra olmazsam gereğini yaparım" demiştiÇarşamba günkü Divan Kurulu'nda ağır eleştirilere maruz kalan Burak Elmas ve kurmayları, Mali Kongre için özel sunum hazırladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapacağı konuşmayla projelerini anlatacak ve ibra oylaması öncesi olumsuz havayı dağıtmaya çalışacak.Tecrübeli teknik adamın, kongreye katılacağı ancak konuşma yapmayı düşünmediği öğrenildi.Başkan Burak Elmas ve yönetimini yakından ilgilendiren Mali Genel Kurul Toplantısı bütün basına kapatıldı. Lütfi Kırdar'da yapılacak kritik kongreye yazılı ve görsel hiçbir medya mensubu alınmayacak. Sadece GS TV'nin ileteceği toplantıda oylamanın da gizli yapılacağı öğrenildi.Kupası Afrika Elemeleri 3.tur maçında Cezayir, Kamerun'u 1-0 yenerken karşılaşmada G.Saray adına ilginç anlar yaşandı. Kas ağrıları yaşadığı gerekçesiyle İstanbul'da oynanan Barcelona maçında olmayan ve Gaziantep'e 3-1 kaybedilen lig karşılaşmasında kulübede bekletilenLEVENT TÜZEMENTerim ibra etmezse günün manşeti olursert ve gece yarılarına kadar sürecek bir kongrebekliyorum... Son Divan toplantısında konuşmacılarınsözleri kongrenin Başkan Burak Elmas'ı ibraetmeyeceği yönündeydi... Ancak iki oylama yapılacak.Bir tanesi Mustafa Cengiz dönemi. Diğeride Elmas dönemi için... Eğer Burak Elmas geçmişyönetimle ilgili kulüp içinde yaşanan bazı sıkıntılarıdile getirirse ibra konusunda şansı olacağı söyleniyor.Ama Galatasaray camiasında Burak Elmas ibraedilmeyecek gibi ve mayısta seçim olacakmış gibiyeni yönetim çalışmalarının yapıldığını duyuyorum.olarak camia Burak Başkan'dan seçim kararıalmasını bekliyor. Bu anlattıklarım normal bir kongreiçindir. Eğer Elmas camianın beklentilerine kayıtsızkalmaz vedersehem ibra olur hem de kongre süresi bir anda kısalır .Sert konuşma yapacak kişiler de seçim kararı nedeniylegeri adım atar. Ama Başkan Burak Elmas tıpkıAdnan Polat gibiderse sıkıntılı bir ibra yaşar.Fatih Terim'i ben mali kongrelerde hiç görmedim.Çalışmadığı dönemlerde seçimlerde oy kullandığınıbiliyorum ama son seçimde desteklediğiBurak Elmas için polemik yapılmaması adına oyatmaya da gelmemişti.