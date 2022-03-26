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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Kader günü

Kader günü

Bugün saat 10.00’da başlayacak olan Mali Kongre’de Başkan Burak Elmas, projeleri ile olumsuz havayı dağıtmaya çalışacak. Üyeler ise ibra kozunu öne sürüp Elmas’tan seçim kararı bekliyor

Galatasaray camiası, bugün çok önemli bir Mali Kongre yaşayacak. Saat 10.00'da başlayacak Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas ve yönetimi, mali ve idari olarak ibra oylamasına sunulacak. Eğer Burak Elmas dönemi aklanmazsa, Galatasaray'ın olağanüstü seçime gitme ihtimali var. Mevcut yönetimde, kongreden ibra kararı çıkmazsa kulüp tüzüğüne uyulması ve seçim kararı alınması görüşü genelde hakim. Üyeler mali ve idari olarak yönetime güvenoyu verirse, seçime gitmeyi düşünmeyen Elmas görevine 2 yıl daha devam edecek. Elmas daha önce, "İbra olmazsam gereğini yaparım" demişti

FATİH TERİM DE KATILACAK
Çarşamba günkü Divan Kurulu'nda ağır eleştirilere maruz kalan Burak Elmas ve kurmayları, Mali Kongre için özel sunum hazırladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapacağı konuşmayla projelerini anlatacak ve ibra oylaması öncesi olumsuz havayı dağıtmaya çalışacak. Ocak ayında görevine son verilen Fatih Terim de ABD'den Türkiye'ye döndü. Tecrübeli teknik adamın, kongreye katılacağı ancak konuşma yapmayı düşünmediği öğrenildi.

KONGRE BASINA KAPATILDI
Başkan Burak Elmas ve yönetimini yakından ilgilendiren Mali Genel Kurul Toplantısı bütün basına kapatıldı. Lütfi Kırdar'da yapılacak kritik kongreye yazılı ve görsel hiçbir medya mensubu alınmayacak. Sadece GS TV'nin ileteceği toplantıda oylamanın da gizli yapılacağı öğrenildi.

G.SARAY'DA YOK MİLLİ TAKIMDA VAR!
DÜNYA Kupası Afrika Elemeleri 3.tur maçında Cezayir, Kamerun'u 1-0 yenerken karşılaşmada G.Saray adına ilginç anlar yaşandı. Kas ağrıları yaşadığı gerekçesiyle İstanbul'da oynanan Barcelona maçında olmayan ve Gaziantep'e 3-1 kaybedilen lig karşılaşmasında kulübede bekletilen Sofiane Feghouli, dün Cezayir adına 76'da oyuna girip takımına yardımcı oldu.

SORU CEVAP
LEVENT TÜZEMEN
Terim ibra etmezse günün manşeti olur
Nasıl bir kongre bekliyorsunuz?
Çok sert ve gece yarılarına kadar sürecek bir kongre bekliyorum... Son Divan toplantısında konuşmacıların sözleri kongrenin Başkan Burak Elmas'ı ibra etmeyeceği yönündeydi... Ancak iki oylama yapılacak. Bir tanesi Mustafa Cengiz dönemi. Diğeri de Elmas dönemi için... Eğer Burak Elmas geçmiş yönetimle ilgili kulüp içinde yaşanan bazı sıkıntıları dile getirirse ibra konusunda şansı olacağı söyleniyor. Ama Galatasaray camiasında Burak Elmas ibra edilmeyecek gibi ve mayısta seçim olacakmış gibi yeni yönetim çalışmalarının yapıldığını duyuyorum.
Elmas ibra edilir mi, Fatih Terim kongreye gelir mi?
Genel olarak camia Burak Başkan'dan seçim kararı almasını bekliyor. Bu anlattıklarım normal bir kongre içindir. Eğer Elmas camianın beklentilerine kayıtsız kalmaz ve "Mayısta seçime gideceğim" derse hem ibra olur hem de kongre süresi bir anda kısalır . Sert konuşma yapacak kişiler de seçim kararı nedeniyle geri adım atar. Ama Başkan Burak Elmas tıpkı Adnan Polat gibi "İbra olmayı seçim rüşveti olarak vermem" derse sıkıntılı bir ibra yaşar. Fatih Terim'i ben mali kongrelerde hiç görmedim. Çalışmadığı dönemlerde seçimlerde oy kullandığını biliyorum ama son seçimde desteklediği Burak Elmas için polemik yapılmaması adına oy atmaya da gelmemişti. Eğer Terim karar değiştirir, kongreye gelir ve üstelik Burak Elmas'ı da ibra etmezse günün manşeti olur...

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