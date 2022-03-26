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Giriş Tarihi: 26.3.2022 15:28

Sinisa Mihajlovic bir kez daha lösemi tedavisi görecek

AA
Sinisa Mihajlovic bir kez daha lösemi tedavisi görecek

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, daha önce tedavi edilen lösemi hastalığının nüksettiğini, bu nedenle yeniden tedavi göreceğini bildirdi.

Sırp teknik adam, kulüpte bugün acil olarak düzenlediği basın toplantısında, hastalığının geri döndüğünü ve bununla yeniden yüzleşeceğini söyledi.

Kemik iliği naklinden sonra iyileşmesinin iyi gittiğini ancak bu hastalığın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Mihajlovic, "Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu, hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir. Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım. Bu hastalık, benim gibi bir rakiple karşılaşmak için çok cesaretli" diye konuştu.

"EMİN ELLERDE OLACAĞIMI BİLİYORUM"
53 yaşındaki teknik adam, gelecek haftadan itibaren takımının başında sahada olmayacağını ifade ederek, "Sant'Orsola Hastanesinde tedavi göreceğim. Emin ellerde olacağımı biliyorum. 2,5 yıl öncesine göre ne yapmam gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının kendisi için savaşacağını aktaran Mihajlovic, "Taraftarlarımızdan onlara destek olmalarını istiyorum. Hiçbirimiz bir santim geri adım atmayacağız, pes etmeyeceğiz. Sıralamada yükseleceğiz ve ben de takıma geri döneceğim. Yöneticilere ve camiaya bana gösterdikleri yakınlık için teşekkür ederim" diye konuştu.

Mihajlovic'in açıklamasının ardından sosyal medyada pek çok kurum ve kişi destek mesajları paylaştı. Sinisa Mihajlovic, ilk kez Temmuz 2019'da lösemi hastası olduğunu açıklamış ve yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından 2020'de iyileşmişti.

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Sinisa Mihajlovic bir kez daha lösemi tedavisi görecek
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