Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünyanın dört bir yanında manşetlere taşındı. Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını okuyucularına, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu. İngiliz basınından Mirror, "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil, takım arkadaşı Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakıldı" sözlerini kullanırken, Fenerbahçe'ye transfer döneminde yaşananlardan da bahsetti. The Sun, "Mesut Özil, son maçtaki 'sözlü tartışma' sonrası Fenerbahçe kadrosundan atıldı" başlığı ile okurlarına gelişmeleri aktardı. Fransız basınından L'Equipe, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizerek, Arsenal'deki son döneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığını manşetine taşıdı.



İDMAN SAHASI YOK!



Mesut Özil ve Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılırken, sarı-lacivertli yönetim iki futbolcuya çalışmaları için bir antrenör ve idman sahası bildirmedi. Sarı-lacivertli yönetim, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Mesut ile sezon sonunda yollarını ayırmak için görüşme yapacak. Bu operasyon bizzat Başkan Ali Koç tarafından yürütülecek. Koç'un, nikah şahitliğini yaptığı Ozan Tufan konusunda da benzer düşünceye sahip olduğu ve takımda istemediği ifade edildi. Watford küme düşmezse 6.5 milyon Euro'ya tecrübeli oyuncuyu almak zorunda. Ancak İngiliz kulübü 20 takımlı Premier Lig'de 22 puanla 18. sırada yer alıyor.



ASLOLAN F.BAHÇE'DİR



Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrağının yer aldığı bir kareyi paylaşıp altına, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notunu düştü. Dua ve sarı-lacivert kalp emojilerini de ihmal etmedi. Paylaşım bir saat içinde 10 binden fazla yorum, 300 bin beğeni aldı.