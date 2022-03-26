Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak’tan zehir zemberek sözler! Bafetimbi Gomis ve para iddiası...

2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda Galatasaray'ın eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.
İşte Albayrak'ın gündeme damga vuracak açıklamaları:
Bir Gomis tutturmuş gidiyoruz, Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez.
Denizli maçı oynuyoruz finalde. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını, kornerde su içmeye gittiğini görürsünüz.
Bunlar yetmiyor. Yönetim Kurulu odasına girip 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım, en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz' diyor.
Gomis, 'Feghouli 3 milyon 850 Bin alıyor. Ben 4 milyon istiyorum. Benim paramı 4 milyon yapacaksınız' diyor.
Madem bir futbolcu takımı şampiyon yapıyor neden 30 kişi alıyoruz takıma? Bazı şeyleri açıklamak zorunda kalıyoruz ama bunları söylememiz lazım.