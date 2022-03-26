Son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş sözler! "En büyük pişmanlığım..."

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile iyi bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Emre Mor, gündeme dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Karagümrük'e transferinin kendisi için doğru bir karar olduğunu belirten Mor, şu ifadeleri kullandı:
Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum, şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim.
Umut edersiniz beklersiniz, beklentiye girmememiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum.
"ŞARTLAR OLURSA AVRUPA'DA OYNAMAK İSTERİM"
Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucaz Bıglıa disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.
"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM..."
Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim.
Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı.