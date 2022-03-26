Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan 13 hakem için karar! MHK'nın kararı bozuldu...
Giriş Tarihi: 26.3.2022 21:06 Son Güncelleme: 26.3.2022 21:21

Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan 13 hakem için karar! MHK'nın kararı bozuldu...

Son dakika: Tahkim Kurulu’ndan 13 hakem için karar! MHK’nın kararı bozuldu...

Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. Böylelikle Tahkim Kurulu, 13 hakemin görevden alınma kararını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarına olumlu yanıt verdi ve kararı bozdu.

MHK, 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı.

Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. 10'u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı. Tahkim Kurulu, 13 hakemin görevden alınma kararını kaldırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
Son Dakika Haberi | SAS timleri çalışma başlattı! Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci mayın alarmı
Bir Rum’un ağzından Atatürk’ün soyağacı
Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Geçersiz sayılacak! İşte son tarih...
Maçın sonucu bellidir
SON DAKİKA: Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Uzmanlar yeni hedefi açıkladı...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Senin sandıktan çıkan imdat çığlıklarını cümle alem duyacak
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Son dakika: Galatasaray kongresinde gergin anlar! Burak Elmas ve Mehmet Bilen tartıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan 13 hakem için karar! MHK'nın kararı bozuldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA