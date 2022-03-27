Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmetcan milli maçta sakatlandı
Giriş Tarihi: 27.3.2022

Ahmetcan milli maçta sakatlandı

Ahmetcan milli maçta sakatlandı
Trabzonspor, stoper bölgesinde son zamanlarda performansıyla yıldızı parlayan Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığıyla sarsıldı. Türkiye'nin U19 Avrupa Şampiyonası kapsamında İsrail ile karşılaştığı maçta 11'de sahaya çıkan Ahmetcan, mücadelenin 20. dakikasında acı içinde yerde kaldı. 19 yaşındaki genç futbolcu oyun dışına sedyeyle çıkarken, yerini Çağan Kayra Erciyas'a bıraktı. Yapılan ilk kontroller sonrasında Ahmetcan'ın ayak bileğinde burkulma saptandı ve tedavisine Trabzon'da devam edileceği öğrenildi. Genç oyuncunun kesin durumu bugün netlik kazanacak.
Bordo-mavililerde Edgar ve Hugo'nun boşluğu sonrasında stoperdeki performansıyla beğeni toplayan Ahmetcan, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 9 maçta forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yaptırımlar! Biden: Rus ekonomisini kalbinden vurduk!
Son dakika: Burak Elmas'tan kongrede dikkat çeken Fatih Terim açıklaması! "TFF'de masaya yumruk vurdum..."
Bir Rum’un ağzından Atatürk’ün soyağacı
Son dakika: Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok, suni bir panik havası oluşturuldu
Aracın üzerine dev kaya düştü: 4 ölü
"Esselamu Aleyküm" diyerek sözlerine başladı! Zelenskiy İslam dünyasında seslendi: Ukraynalı Müslümanlar...
Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Geçersiz sayılacak! İşte son tarih...
Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmetcan milli maçta sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA