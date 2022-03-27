Ahmetcan milli maçta sakatlandı

Trabzonspor, stoper bölgesinde son zamanlarda performansıyla yıldızı parlayan AhmetcanKaplan'ın sakatlığıyla sarsıldı. Türkiye'nin U19 Avrupa Şampiyonası kapsamında İsrail ile karşılaştığı maçta 11'de sahaya çıkan Ahmetcan, mücadelenin 20. dakikasında acı içinde yerde kaldı. 19yaşındaki genç futbolcu oyundışına sedyeyle çıkarken,yerini Çağan Kayra Erciyas'abıraktı. Yapılan ilk kontroller sonrasında Ahmetcan'ın ayak bileğinde burkulma saptandı ve tedavisine Trabzon'da devam edileceği öğrenildi. Genç oyuncunun kesin durumu bugün netlik kazanacak.
Bordo-mavililerde Edgar ve Hugo'nun boşluğu sonrasında stoperdeki performansıyla beğeni toplayan Ahmetcan, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 9 maçta forma giydi.