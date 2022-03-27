Albayrak: Gomis Galatasaray’ı yönetmek istedi

Merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, kendi dönemlerinde Gomis'in gönderilme sürecini anlattı. Albayrak, "Gomis bize gelip 'Takımıben şampiyon yaptım(2017-18). Feghouli 3.8 milyonEuro alıyor ben 4 milyonistiyorum. 750 binEuro zam yapacaksınız' dedi. Ona o parayı verseydik 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Kulübü yönetmek istedi. Buna izin veremezdik" açıklamasını yaptı. Albayrak, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için de hem kendisini hem de babasını aylarca aradıklarını belirtti.