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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Albayrak: Gomis Galatasaray’ı yönetmek istedi

Albayrak: Gomis Galatasaray’ı yönetmek istedi
Merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, kendi dönemlerinde Gomis'in gönderilme sürecini anlattı. Albayrak, "Gomis bize gelip 'Takımı ben şampiyon yaptım (2017-18). Feghouli 3.8 milyon Euro alıyor ben 4 milyon istiyorum. 750 bin Euro zam yapacaksınız' dedi. Ona o parayı verseydik 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Kulübü yönetmek istedi. Buna izin veremezdik" açıklamasını yaptı. Albayrak, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için de hem kendisini hem de babasını aylarca aradıklarını belirtti.

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Albayrak: Gomis Galatasaray’ı yönetmek istedi
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