Angel Di Maria’dan milli takıma veda sinyali

MESSI DE BIRAKACAK MI?

Arjantin basınında yer alan haberlerde, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını önceki haftalarda elde eden Arjantin'de Di Maria'nın, PSG'den takım arkadaşı Lionel Messi'nin durumuna göre emeklilik kararından vazgeçebileceği belirtiliyor. Angel Di Maria, Arjantin formasıyla 120 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Bu sezon PSG'de kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Messi ise Arjantin-Venezuela maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerimi sonlandırabilirim. Bunu gerçekten bilmiyorum. Sadece yakın geleceğe odaklandım" ifadelerini kullanmıştı.