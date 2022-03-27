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Giriş Tarihi: 27.3.2022 15:43 Son Güncelleme: 27.3.2022 16:05

Başakşehir’den Tahkim Kurulu kararına tepki! İstifaya davet edildi

Başakşehir’den Tahkim Kurulu kararına tepki! İstifaya davet edildi

Başakşehir’den Tahkim Kurulu'nun hakemleri görevlerine iade etme kararı hakkında paylaşım geldi. Yapılan açıklamada TFF ve MHK istifaya davet edildi.

Başakşehir'den Tahkim'in hakemleri görevlerine iade etme kararı hakkında çıkış geldi. Başakşehir, "Merkez Hakem Kurulu'nun ve TFF'nin tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi liste dışı bırakma kararının Tahkim Kurulu tarafından bozulmasının ardından Başakşehir Kulübü, bir açıklama yayımlayarak, TFF ve MHK'yi istifaya davet etti.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır.

MHK VE TFF İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu'nun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

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Başakşehir’den Tahkim Kurulu kararına tepki! İstifaya davet edildi
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