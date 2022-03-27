Başakşehir’den Tahkim Kurulu kararına tepki! İstifaya davet edildi

Başakşehir'den Tahkim'in hakemleri görevlerine iade etme kararı hakkında çıkış geldi. Başakşehir, "Merkez Hakem Kurulu'nun ve TFF'nin tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi liste dışı bırakma kararının Tahkim Kurulu tarafından bozulmasının ardından Başakşehir Kulübü, bir açıklama yayımlayarak, TFF ve MHK'yi istifaya davet etti.