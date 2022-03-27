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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Borçlar 3 yılda bitecek!

MEHMET ÖZCAN
Borçlar 3 yılda bitecek!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya projesi ile banka borçlarının kapatılacağını açıkladı: "Galatasaray'ımız, faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan bir mali yapıya sahip" "Kemerburgaz'a taşınıp Florya'daki yeni projeyle tüm banka borçlarımızı 3 senede kapatmayı ümit ediyoruz" "Hocam hakkında (Fatih Terim) TFF'de konuştuklarında elimi masaya vurdum. Vicdanım rahat. Her karara saygılıyım"

Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan mali genel kurul dün gerçekleştirilirken başkan Burak Elmas; projelerini anlatırken eleştirileri de yanıtladı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan genel kuruldaki konuşmasına "Kendi iç muhasebemi yaptım" diyerek başlayan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray'ımız, faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, disiplinle yönetilmesi gereken mali bir yapıya sahip. G.Saray'ın tarihinin en zor olduğu döneminde, 'Cambaza bak' yapıyoruz. G.Saray artık cambaza bakamaz. Florya'da bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Emlak Konut ile bu arazinin alınması konusunda el sıkıştık. Florya'da yapacağımız projeyle tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz. G.Saray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım. Hocama (Fatih Terim) 2 maç daha az ceza versinler diye 'konuşursam yer yerinden oynar' dedim. Hocam hakkında TFF'de konuştuklarında elimi masaya vurdum. Vicdanım rahat. Vereceğiniz her karara saygı duyuyorum." Kongrede tam 56 üye konuşma yaptı. Gece yarısı başlayan ibra oylaması sabaha kadar sürdü.



ADA YAZIN AÇILIYOR
"Göreve gelirken ada konusunu hukuki olarak doğru takip edeceğimizi, hızlı bir şekilde çözeceğimizi ve bunu sonuçlandıracağımızı söyledik. Adanın üstüne çıkıp resim vermedik. Fakat gördüm ki herkes 'Ben yaptım' diyor. Ada konusunda emeği geçen 20'den fazla kişi sayabilirim. Onlara teşekkür ediyorum. Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz."



MECİDİYEKÖY'DEKİ BİNA YURT OLUYOR
"Mecidiyeköy'dekİ binamız için ciddi anlamda gelir getirecek bir kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaştık. Burada onların bir yurt yapması için el sıkıştık."

FATİH TERİM KATILMADI
Hafta içinde ABD'den Türkiye'ye dönen Fatih Terim'in Mali Kongre'ye gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Divan Kurulu üyesi olan tecrübeli hoca, Genel Kurul'a katılmadı. İmparator'un Galatasaray'da birlikte çalıştığı Şükrü Hanedar salonda yerini aldı.



ESKİ BAŞKANLAR TAM KADRO!
G.Saray'ın eski başkanları genel kurul için salondaki yerlerini aldı… Dursun Özbek, Ünal Aysal, Alp Yalman ve Faruk Süren kritik toplantıda salonda olan isimler arasındaydı. G.Saray'ın iki eski yöneticisi Ali Dürüst ile Ergun Gürsoy, genel kurul öncesinde bir süre sohbet etti.

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Borçlar 3 yılda bitecek!
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