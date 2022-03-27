Borçlar 3 yılda bitecek!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya projesi ile banka borçlarının kapatılacağını açıkladı: "Galatasaray'ımız, faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan bir mali yapıya sahip" "Kemerburgaz'a taşınıp Florya'daki yeni projeyle tüm banka borçlarımızı 3 senede kapatmayı ümit ediyoruz" "Hocam hakkında (Fatih Terim) TFF'de konuştuklarında elimi masaya vurdum. Vicdanım rahat. Her karara saygılıyım"
Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan mali genel kurul dün gerçekleştirilirken başkan Burak Elmas; projelerini anlatırken eleştirileri de yanıtladı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan genel kuruldaki konuşmasına "Kendi iç muhasebemi yaptım" diyerek başlayan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray'ımız, faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, disiplinle yönetilmesi gereken mali bir yapıya sahip. G.Saray'ın tarihinin en zor olduğu döneminde, 'Cambaza bak' yapıyoruz. G.Saray artık cambaza bakamaz. Florya'da bizim alanımızıniki katı da Emlak Konut'un hazineden almışolduğu bir arazi var. Emlak Konut ile bu arazinin alınması konusunda el sıkıştık. Florya'da yapacağımız projeyle tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz. G.Saray sevgim sebebiyle çok fazla yaraaldım. Hocama (Fatih Terim) 2 maç daha azceza versinler diye 'konuşursam yer yerindenoynar' dedim. Hocam hakkındaTFF'de konuştuklarında elimimasaya vurdum. Vicdanım rahat. Vereceğiniz her karara saygı duyuyorum." Kongrede tam 56üye konuşma yaptı. Gece yarısı başlayan ibra oylaması sabaha kadar sürdü.
ADA YAZIN AÇILIYOR
"Görevegelirken ada konusunu hukuki olarak doğru takip edeceğimizi, hızlı bir şekilde çözeceğimizi ve bunu sonuçlandıracağımızı söyledik. Adanın üstüneçıkıp resim vermedik. Fakat gördümki herkes 'Ben yaptım' diyor. Ada konusunda emeği geçen 20'den fazla kişi sayabilirim. Onlara teşekkür ediyorum. Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz."
MECİDİYEKÖY'DEKİBİNA YURT OLUYOR
"Mecidiyeköy'dekİ binamız için ciddianlamda gelir getirecekbir kiralamayönetimiyle Gençlikve Spor Bakanlığıile anlaştık. Buradaonların bir yurt yapmasıiçin el sıkıştık."
FATİH TERİM KATILMADI
Hafta içinde ABD'den Türkiye'ye dönen Fatih Terim'in Mali Kongre'ye gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Divan Kurulu üyesi olan tecrübelihoca, Genel Kurul'akatılmadı. İmparator'un Galatasaray'da birlikte çalıştığı Şükrü Hanedar salonda yerini aldı.
ESKİ BAŞKANLAR TAM KADRO!
G.Saray'ın eski başkanları genel kurul için salondaki yerlerini aldı… Dursun Özbek,Ünal Aysal, Alp Yalmanve Faruk Süren kritik toplantıda salonda olan isimler arasındaydı. G.Saray'ın iki eski yöneticisi Ali Dürüst ile Ergun Gürsoy, genel kurul öncesinde bir süre sohbet etti.