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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Fenerbahçe David Silva’yı aldı!

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe David Silva’yı aldı!

Güney Koreli futbol yazarı Lee, Jinho Jo’yu İspanyol yıldıza benzetti: "Jo, çok yetenekli bir futbolcu. En önemli özelliği yüksek teknik kapasitesi. Top sürme ve pasör özellikleriyle öne çıkıyor. Oyun stili olarak David Silva'yı andırıyor"

Gençlik operasyonu kapsamında Fenerbahçe, Güney Kore'nin Joenbuk takımından 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı. Bu sezon U19'da oynayacak Jo ile ilgili merak edilenleri Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, SABAH Spor için yanıtladı. Fenerbahçe'nin Asya pazarında hatırı sayılır bir etkinliği olduğunu söyleyen Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin scout ekibi gerçekten iyi bir araştırma yapmış. Jin-ho Jo'yu kadrolarına kattıklarını öğrendiğimde hayran kaldım. Jo, Joenbuk altyapı sisteminin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu. En önemli özelliği ise yüksek teknik kapasitesi... Bazen durdurulamaz bir hâl alabiliyor. Top sürme ve pasör özellikleriyle de günümüz futbolunda klasik bir ofansif orta saha olarak öne çıkıyor. Oyun stili olarak David Silva'yı andırıyor. Onun gibi öldürücü paslar atabiliyor. Ancak A Takım için biraz daha güçlenmesi gerekiyor. İleriki yıllarda heyecan ve umut veren bir isim olacağına eminim."

YAŞAYAN EFSANE
36 yaşında olan ve kariyerini Real Sociedad'da sürdüren David Silva hem kulüp hem de İspanyol Milli Takımı ile büyük başarılar kazandı. Deneyimli 10 numara, milli takımı ile 2010'da Dünya, 2008 ve 2012'de de Avrupa şampiyonluğu gördü. Silva kariyerinin altın çağını yaşadığı Manchester City ile 4 lig şampiyonluğuna imza atarken kupa, lig ve süper kupada da 10 kez mutlu sona ulaştı.

SOL BEKE SHAKHTAR'DAN İSMAİLY
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Brezilyalı sol bek İsmaily ile ilgilendiği iddia edildi. 2013'ten beri Ukrayna ekibinde forma giyen Sambacı'nın sözleşmesi 1 yıl daha olsa da savaş nedeniyle Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedelsiz gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sezon ilk 11'de 9 maça çıkan İsmaily 1 asist yaptı.

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Fenerbahçe David Silva’yı aldı!
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