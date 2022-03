Milli takım hocası bayrağı gördüğünde titremeli!

En ufak başarısızlıkta faturanın teknik direktörlere kesildiğiDaha sezonun bitmesine 8 hafta olmasına rağmen, aralarında Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin de yer aldığı birçok kulüpte toplam 23 hocanın görevine son verilirken1980 yılında başlayanÇalımbay, istikrarıyla öne çıkan bir isim. Teknik adam olarak futbol adına yaptığı tespitler,Lige verilen milli arada, Rıza Çalımbay 'la sadece Sivasspor'u değil, futbol gündeminde öne çıkanları konuştuk.Sistem konusunda ve kadroda bütün sorumluluk Kuntz hocada... Portekiz takımını çok iyi analiz etmişlerdir ve böyle oynamanın avantaj olduğunu düşünmüşlerdir.Milli Takım'da bir şansınız var, istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. '3'lü yaparsak daha iyi olabiliriz' demiştir.Kuntz çok iyi bir insan ve mükemmel bir profesyonel.Geldiği ilk gün aradım, Hamit'le de (Altıntop) konuştum.diye. Ama Milli Takım çok ayrı bir yer ayrı bir duygu. Baktığınız zaman, yabancı antrenörlerle başarı gösterememişiz.Milli Takım'ın havası bambaşka. O bayrağı görmenin duygusu bir başka.Kuntz veya yabancı başka biri o bayraktan bizim gibi etkilenmez.Burak benim öğrencimdi. Eskişehirspor ve Trabzon'da birlikte çalıştık. Görevini çok iyi bilen, her türlü sorumluluğu alan bir arkadaşımız. Mükemmel bir golcü.Burak Türkiye'ye ve oynadığı bütün takımlara katkı vermiş, Ay-Yıldızlılar'da son maçlarda kritik golleri var. Penaltı her zaman kaçabilir. O da kaçırdığı için belki 'milli takımı' bıraktım dedi. Başkası atsa belki o da kaçıracaktı. Kaçırdı diye Burak'ın üstüne gitmemek gerek. Bence futbol oynadığı sürece Milli Takım'a faydası olur.Bizde hoca değişimi başarıya göre olanşeyler… Tam anlamıyla kendi isteğiyleistifa eden bizimmaçtan sonraAltay'ın antrenörü (Serkan Özbalta) oldu.'Bizden buraya kadar, olmayacak' dedive istifasını verdi. Beşiktaş'ta Önder hoca,Fenerbahçe'de İsmail hoca kendi kulüpleriolduğu için her şeyi göze alıp zor günlerdeellerini taşın altına soktular.O takımın, Trabzonsporda dahilaçık ara şampiyon olacağına inanıyordum.Ne istiyorsan vardı.Yanlışlık orada başladı.Hocalık kolay iş değil. İlkbaşta bir hevesle iyi giderLiderliği, takımkurmayı öğreneceksin.Biz futbolu üst düzey oynamış kişileriz. Emre de Nuri de aynı şekilde. Büyük camia baskısını, işleyişi biliyoruz. Emre ve Nuri, Avrupa'da da forma giyen isimler. Bir anda antrenör olduğun zaman elindeki takım iyiyse gidersin ama olmazsa bir yere kadar. Son haftalarda düşüş başladı zaten. Emre o kadar başarılı, bizi yense şampiyon olacak niye devam etmiyorsun. Ben bunu da anlamıyorum. Madem o şansı verdin, sonucu da iyi, o zaman devam et.Ben Sivasspor'a geldiğimde Mert Hakan'ı gönderiyorlardı. 'Gitme kal. Bakalım benimle ne yapacaksın görelim' dedim. Forvet arkası oynayacak onun gibi oyuncu yoktu. Acayip de hedefi vardı. 'Senden daha ideali bulunmaz. Tek yapacağın şey çalışmak' dedim. O da çok çalıştı. En son maçlarda Milli Takım için oynadı, kendine oynadı, gereken uyarıları yaptım hep. Galatasaray'a gitseydi daha çok oynayabilirdi. Emre (Belözoğlu) onu isterken 'Oyunu onun üzerine kuracağız' dedi. Ama Fenerbahçe'ye gittikten sonra Sosa, Pelkas, İrfan Can, Crespo birçok oyuncu alındı. 5-6 kişiyle rekabete girdi.Abdullah Avcı'nın rekora koşması normal.Abdullahhoca Roma'ya elendi elinde lig kaldı. Trabzonspor,bu avantajı kullandı.Her takımın eniyi oyuncusunu aldılar. Alanya'nın, Gençlerbirliği'ninen iyi isimlerini transfer ettiler. Fenerbahçe'nin alamadığıEdin Visca'yı kadrolarına kattılar. Gol atıyor,asist yapıyor.Taraftarla birlikte mükemmel birhava yakaladılar. Benim dönemimdeTrabzon'da transfer istiyoruz yok, birtane Novak'ı alabildik. Dediler bukim? Sonra Fenerbahçe'yegitti.Trabzonspor bitti artık, matematik olarakbitmemiş olabilir ama bitti.Bu sezon sakatlıklarla çok uğraştık. Hiçbir maçaideal kadromuzla çıkamadık. 30 hafta bitti hâlâda çıkabilmiş değiliz.Buna rağmen de obulduğumuz isimlerle 4 Büyükler'ekarşı da rahatça oynayabiliyoruz.Bir de taraftar desteğinidaha çok hissetmemizgerek.Mesut buraya, ortama, oynanan futbola alışamadı. Mesut öyle mücadele eden, top kapmak için hırs yapan bir oyuncu değil. Teknik, klas oynayan bir futbolcu. Koşmayınca burada oynayamazsın. Yıldız oyuncu iyi profesyonelse idare etmene gerek yok. Zaten yıldızsa donanımlıdır, çıkar işini yapar.Mesela tercümana, "Ben toplantıya istersem gelirim" diyormuş. Bunu bana diyemezsin.