Milli takım hocası bayrağı gördüğünde titremeli!

Süper Lig’in en deneyimli isimlerinden D.G.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’la futbolun gündemini konuştuk: "A Milli Takım çok ayrı bir yer. Bugüne kadar yaşanılan başarılarda hep Türk teknik adamlar var. Bayrağı görünce o heyecanı hissedeceksin" "Hocalık kolay iş değil. İlk başta bir hevesle iyi gider, ondan sonra bir sürü şeyi öğrenmek gerek. Liderliği, takım kurmayı iyi bileceksin"
En ufak başarısızlıkta faturanın teknik direktörlere kesildiği SüperLig'in, en istikrarlı isimlerinden biriRıza Çalımbay… Daha sezonun bitmesine 8 hafta olmasına rağmen, aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı birçok kulüpte toplam 23 hocanın görevine son verilirken o, tam 3 sezondurDemir Grup Sivasspor'un başında... 1980 yılında başlayan futbolculukkariyerinde sadece Beşiktaşolan Çalımbay, istikrarıyla öne çıkan bir isim. Teknik adam olarak futbol adına yaptığı tespitler, sadece16yıl boyuncaformasınıgiydiği siyah-beyazlılar içindeğil, Türk futbolu için de değerlive önemli. Lige verilen milli arada, Turkuvaz Medya'ya konuk olanRıza Çalımbay'la sadece Sivasspor'u değil, futbol gündeminde öne çıkanları konuştuk.
Dünya Kupası umutlarımızdramatik bir şekilde bitti. Portekizkarşısında neyi yapamadık. Maçtanönce herkes kadronun yanlışolduğunu sosyal medyada konuşuyordu.Katılır mısınız?
Sistem konusunda ve kadroda bütün sorumluluk Kuntz hocada... Portekiz takımını çok iyi analiz etmişlerdir ve böyle oynamanın avantaj olduğunu düşünmüşlerdir. Bizde Mustafa hocayla (Denizli) birlikteMilli Takım'da çalışırken rakiplerimizidefalarca seyredip sistemi belirliyorduk. Milli Takım'da bir şansınız var, istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. '3'lü yaparsak daha iyi olabiliriz' demiştir. Belki Berkan ilk kez solbek gibi oynadığı için bir eleştiri olmuştur. Üçlü oynadığın zaman ortasahada az kalınca zaaflar oluştu.
KUNTZ'U SEVMEYEN YOKTU
Eski bir takım arkadaşıolarak Stefan Kuntz'unasıl anlatırsınız?
Kuntz çok iyi bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Onu bizim takımdasevmeyen yoktu. Geldiği ilk gün aradım, Hamit'le de (Altıntop) konuştum. 'Yapabileceğimizbir şey var mı? Biryardıma ihtiyaç olursa biz buradayız' diye. Ama Milli Takım çok ayrı bir yer ayrı bir duygu. Baktığınız zaman, yabancı antrenörlerle başarı gösterememişiz. Yaşadığımız başarılardaFatih (Terim)hoca, Şenol (Güneş) hoca,Mustafa (Denizli) hocavar… Milli Takım'ın havası bambaşka. O bayrağı görmenin duygusu bir başka. Tüylerin diken diken olacak.Titreyeceksin. Bir an önce maçbaşlasın diye yerinde duramayacaksın. Kuntz veya yabancı başka biri o bayraktan bizim gibi etkilenmez.
BURAK BÜYÜK SORUMLULUK ALDI
Penaltıyı kaçıranBurak Yılmaz,Milli Takım kariyerinenokta koydu. Öyle kritikbir anda topun başındaolmak nasıl bir duygudur.Burak için ne dersiniz?
Burak benim öğrencimdi. Eskişehirspor ve Trabzon'da birlikte çalıştık. Görevini çok iyi bilen, her türlü sorumluluğu alan bir arkadaşımız. Mükemmel bir golcü. O sorumluluğualmak herkesinharcıdeğil. Burak Türkiye'ye ve oynadığı bütün takımlara katkı vermiş, Ay-Yıldızlılar'da son maçlarda kritik golleri var. Penaltı her zaman kaçabilir. O da kaçırdığı için belki 'milli takımı' bıraktım dedi. Başkası atsa belki o da kaçıracaktı. Kaçırdı diye Burak'ın üstüne gitmemek gerek. Bence futbol oynadığı sürece Milli Takım'a faydası olur. Attığı gol debirinci sınıf birgoldü.
BIRAKIN, 8 HAFTAYI TAMAMLASIN!
Daha sezon bitmeden 23 hoca değişti.Son olarak Beşiktaş, Önder Karaveli ile yollarınıayırdı. 8 maçı tamamlayamaz mıydı?
Bizde hoca değişimi başarıya göre olanşeyler… Tam anlamıyla kendi isteğiyleistifa eden bizimmaçtan sonraAltay'ın antrenörü (Serkan Özbalta) oldu.'Bizden buraya kadar, olmayacak' dedive istifasını verdi. Beşiktaş'ta Önder hoca,Fenerbahçe'de İsmail hoca kendi kulüpleriolduğu için her şeyi göze alıp zor günlerdeellerini taşın altına soktular. O kadar maçaçıkmış, niye gönderiyorsunuz bırakın 8haftayı da tamamlasaydı.
Çifte kupalı Beşiktaş'tan buduruma nasıl gelindi?
O takımın, Trabzonsporda dahilaçık ara şampiyon olacağına inanıyordum.Ne istiyorsan vardı. Ama sezonugeç açtılar, Sergen'le (Yalçın) imzasüreci çok uzadı. Uzadıkça soğuklukoldu, soğukluk büyüdü araya taraftargirdi. Yanlışlık orada başladı.
Nuri Şahin, Emre Belözoğlu,Volkan Demirel sahanın içindeykenkenarına geldiler? Yeni jenerasyoniçin ne dersiniz?
Hocalık kolay iş değil. İlkbaşta bir hevesle iyi gider amaondan sonra bir sürü şeyi öğrenmekgerek. Liderliği, takımkurmayı öğreneceksin.
EMRE, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMELİYDİ
Emre Belözoğlu,Fenerbahçe'de size yenilmeseşampiyon olacaktı belki de.Başakşehir'de de iyi işler yapıyor.
Biz futbolu üst düzey oynamış kişileriz. Emre de Nuri de aynı şekilde. Büyük camia baskısını, işleyişi biliyoruz. Emre ve Nuri, Avrupa'da da forma giyen isimler. Bir anda antrenör olduğun zaman elindeki takım iyiyse gidersin ama olmazsa bir yere kadar. Son haftalarda düşüş başladı zaten. Emre o kadar başarılı, bizi yense şampiyon olacak niye devam etmiyorsun. Ben bunu da anlamıyorum. Madem o şansı verdin, sonucu da iyi, o zaman devam et.
MERT HAKAN GALATASARAY'DA DAHA ÇOK OYNARDI
Yıldızı Sivasspor'da sizinle parlayanMert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe performansınınasıl buluyorsunuz?
Ben Sivasspor'a geldiğimde Mert Hakan'ı gönderiyorlardı. 'Gitme kal. Bakalım benimle ne yapacaksın görelim' dedim. Forvet arkası oynayacak onun gibi oyuncu yoktu. Acayip de hedefi vardı. 'Senden daha ideali bulunmaz. Tek yapacağın şey çalışmak' dedim. O da çok çalıştı. En son maçlarda Milli Takım için oynadı, kendine oynadı, gereken uyarıları yaptım hep. Galatasaray'a gitseydi daha çok oynayabilirdi. Emre (Belözoğlu) onu isterken 'Oyunu onun üzerine kuracağız' dedi. Ama Fenerbahçe'ye gittikten sonra Sosa, Pelkas, İrfan Can, Crespo birçok oyuncu alındı. 5-6 kişiyle rekabete girdi.
EN DOĞRUSUNU AVCI YAPTI!
Abdullah Avcı, Trabzonspor'darekora koşuyor, açık ara liderlik koltuğundaoturuyor... Bu farkı neye bağlıyorsunuz?
Abdullah Avcı'nın rekora koşması normal.Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray vehatta biz Avrupa kupalarına gittik. Hem lighem Avrupa'da aynı anda mücadele ettik. Abdullahhoca Roma'ya elendi elinde lig kaldı. Trabzonspor,bu avantajı kullandı. Maddi olarak durumlarıda iyi. Güzel transferler yaptılar. Her takımın eniyi oyuncusunu aldılar. Alanya'nın, Gençlerbirliği'ninen iyi isimlerini transfer ettiler. Fenerbahçe'nin alamadığıEdin Visca'yı kadrolarına kattılar. Gol atıyor,asist yapıyor. Abdullah Avcı en doğrusunuyaptı. Herkesin alternatifi bir tane değil, ikitane. Taraftarla birlikte mükemmel birhava yakaladılar. Benim dönemimdeTrabzon'da transfer istiyoruz yok, birtane Novak'ı alabildik. Dediler bukim? Sonra Fenerbahçe'yegitti.
8 hafta var ama Trabzonsporiçin şampiyon diyebilir miyiz?
Trabzonspor bitti artık, matematik olarakbitmemiş olabilir ama bitti.
BİZ PARAMIZIN YETTİĞİNİ ALIRIZ
Sivasspor bu sezon yarışta biraz geridekaldı. Genel bir değerlendirme yaparsanız, etkenleriçin neler dersiniz?
Bu sezon sakatlıklarla çok uğraştık. Hiçbir maçaideal kadromuzla çıkamadık. 30 hafta bitti hâlâda çıkabilmiş değiliz. Biz Sivasspor olarak istediğimizoyuncuyu alamayız, paramızın yettiğinialırız. Visca'yı alamayız mesela onuniçin iyice araştırıyoruz, iyileri bulmayaçalışıyoruz. Buna rağmen de obulduğumuz isimlerle 4 Büyükler'ekarşı da rahatça oynayabiliyoruz.Bir de taraftar desteğinidaha çok hissetmemizgerek. Adana Demirsporile oynarkentribünlerinde 32bin kişi vardı. Bizimde tamamendoldurmamızgerek.
MESUT ÖZİL ORTAMA ALIŞAMADI
Fenerbahçe, Mesut Özil'ikadro dışı bıraktı. Siz dedünya futbolunun önemliisimlerine hocalık yaptınız.Yıldızları idare etmekzor mu?
Mesut buraya, ortama, oynanan futbola alışamadı. Mesut öyle mücadele eden, top kapmak için hırs yapan bir oyuncu değil. Teknik, klas oynayan bir futbolcu. Koşmayınca burada oynayamazsın. Yıldız oyuncu iyi profesyonelse idare etmene gerek yok. Zaten yıldızsa donanımlıdır, çıkar işini yapar. Eto'oile çalıştık. Çok iyi profesyonelhiç sorun yok amasonra bize Nasri geldi. Baktığınızzaman o da üst düzeyama kişiliği ile bizi çok yordu. Mesela tercümana, "Ben toplantıya istersem gelirim" diyormuş. Bunu bana diyemezsin.