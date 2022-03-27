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Giriş Tarihi: 27.3.2022 16:55 Son Güncelleme: 27.3.2022 17:03

Son dakika: TFF'den Burak Elmas açıklaması! "Masaya yumruk vurma..."

Son dakika: TFF’den Burak Elmas açıklaması! Masaya yumruk vurma...

Son dakika haberleri... TFF, "Burak Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür." açıklamasını yaptı.

TFF, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara cevap verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Burak Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür."

"TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, TFF'nin zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir."

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Son dakika: TFF'den Burak Elmas açıklaması! "Masaya yumruk vurma..."
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