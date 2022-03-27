Son dakika: TFF'den Burak Elmas açıklaması! "Masaya yumruk vurma..."

TFF, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara cevap verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Burak Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür."

"TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, TFF'nin zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir."