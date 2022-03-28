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Giriş Tarihi: 28.3.2022 19:47 Son Güncelleme: 28.3.2022 19:56

A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım’da 3 isim kadrodan çıkarıldı!

Hazırlık maçında yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bugün yaptığı antrenmanla bu maçınmhazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda yer almayan Serdar Aziz, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadrodan çıkarıldı.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final maçında deplasmanda Portekiz'e elenen A Milli Takım, hazırlık maçında yarın Konya'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesinde son antrenmanını, maçın oynanacağı Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde ise İtalya maçının taktiği üzerinde durdu.

Öte yandan antrenmanda yer almayan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ise hafif sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkarıldı!
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