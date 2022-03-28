Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çok adaylı seçim kapıda
Giriş Tarihi: 28.3.2022

Çok adaylı seçim kapıda

Çok adaylı seçim kapıda

Son seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hemen hazırlıklara başladı, eski başkan Ünal Aysal düğmeye basarken gözler de Dursun Özbek’te

Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas, kulüp tüzüğünü uygulayacak. Mevcut yönetim bu hafta içinde seçim kararını açıklayacak. Mayıs ayında kongre için kimlerin başkan adayı olacağı merak konusu. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas dönemi kapanırken gözler de hemen seçim kulislerine çevrildi. Mayıs ayının son haftasında yapılması planlanan kongre için herkes nabız yoklamaya başladı. Adaylığına kesin gözüyle bakılan ilk isim, son seçimi Elmas'a 41 oy farkla kaybeden eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu.

ALBAYRAK BEKLEMEDE
Son seçimdeki adaylardan biri olan Metin Öztürk de ekibi ile birlikte hazırlıklarını sürdürürken adı geçen sürpriz isimlerden biri ise Ünal AysalAysal çevresinden gelen baskılara kayıtsız kalamadı ve başkanlık için düğmeye bastı. Çok adaylı yarışa sahne olacak mayıs ayındaki seçim öncesi Abdurrahim Albayrak ve Dursun Özbek cephesinde şu an belirsizlik hakim. Albayrak ve Özbek konusunda yeni haftada önemli gelişmeler yaşanabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Ünlü oyuncu Sean Penn'den Vladimir Zelenskiy kararı: "Oscar ödüllerini eriteceğim"
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çok adaylı seçim kapıda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA