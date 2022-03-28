Çok adaylı seçim kapıda

Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas, kulüp tüzüğünü uygulayacak. Mevcut yönetim bu hafta içinde seçim kararını açıklayacak. Mayıs ayında kongre için kimlerin başkan adayı olacağı merak konusu. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas dönemi kapanırken gözler de hemen seçim kulislerine çevrildi. Mayıs ayının son haftasında yapılması planlanan kongre için herkes nabız yoklamaya başladı. Adaylığınakesin gözüyle bakılanilk isim, son seçimiElmas'a 41 oy farklakaybeden eski divankurulu başkanı EşrefHamamcıoğlu.
ALBAYRAK BEKLEMEDE
Son seçimdeki adaylardan biri olan Metin Öztürk de ekibi ile birlikte hazırlıklarını sürdürürken adı geçen sürpriz isimlerden biri ise Ünal Aysal… Aysal çevresindengelen baskılarakayıtsız kalamadı vebaşkanlık için düğmeyebastı. Çok adaylı yarışa sahne olacak mayıs ayındaki seçim öncesi Abdurrahim Albayrak ve Dursun Özbek cephesinde şu an belirsizlik hakim. Albayrak ve Özbekkonusunda yenihaftada önemli gelişmeleryaşanabilir.