Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de kale Piric'e emanet
Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:38

Göztepe'de kale Piric'e emanet

DHA
Göztepe’de kale Piric’e emanet

Süper Lig'de milli aranın ardından 3 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kaleyi Kenan Piric'e emanet edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarın 90 dakika boyunca protestosuna maruz kalan ve maç bitiminde tribünlerle tartışan kaleci İrfan Can'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından gözler Boşnak kaleciye çevrildi.

Devre arasında Yunan ekibi Atromitos takımından transfer edilen Piric, şu ana kadar hiç süre almadı. Dün Nasadoge Menemenspor'la oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Boşnak file bekçisinin kalan 8 maçta birinci kaleci olarak görev yapacağı kaydedildi. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın da Piric'e çok güvendiği kaydedilirken, İrfan Can'ın şu an için affının gündemde olmadığı da bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
İstanbul'da inanılmaz anlar: Kızlar birbirine girdi! Vatandaşlar film gibi izledi!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
Son dakika: Ersun Yanal'dan olay Aziz Yıldırım itirafı! "Onunla çalışmam"
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Son dakika: Beşiktaş eski Galatasaraylı ismi alıyor! Alternatifi de hazır...
Son dakika: Meteoroloji uzmanından İstanbul'a uyarı! O tarihe dikkat: Camları açmayın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de kale Piric'e emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA