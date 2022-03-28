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Giriş Tarihi: 28.3.2022

İtalya bugün Konya’da

İtalya bugün Konya’da
DÜNYA Kupası play-off ilk maçında Portekiz'e yenilen Türkiye ile Kuzey Makedonya'ya mağlup olan İtalya arasındaki formalite mücadelesi yarın Konya'da oynanacak. İtalyan ekibi son çalışmasını Floransa'da yapacak, teknik direktör Mancini basın toplantısını TSİ 13.00'te zoom üzerinden gerçekleştirecek ve 19.00'da Türkiye'de olacak. Mavibeyazlılar, medyaya görüntü vermek için havalimanından direkt stada geçerek kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Kuntz'un basın toplantısı ise 17.30'da.

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İtalya bugün Konya’da
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