İtalya bugün Konya’da

DÜNYA Kupası play-off ilk maçında Portekiz'e yenilenTürkiye ile Kuzey Makedonya'ya mağlup olanİtalya arasındaki formalite mücadelesi yarın Konya'daoynanacak. İtalyan ekibi son çalışmasını Floransa'dayapacak, teknik direktör Mancini basın toplantısınıTSİ 13.00'te zoom üzerindengerçekleştirecek ve 19.00'daTürkiye'de olacak. Mavibeyazlılar,medyaya görüntüvermek için havalimanından direktstada geçerek kısa bir yürüyüşgerçekleştirecek.Ay-Yıldızlıtakımın teknikdirektörü Kuntz'unbasın toplantısı ise 17.30'da.