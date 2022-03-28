Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezon için transferde hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılar düğmeye bastı.
Tüm bu gelişmeler devam ederken, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak mali şartlardan dolayı mümkün görünmeyen Pjanic'in bu transferle ilgili kararı ise belli oldu.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin gelecek planları arasında yer almayan Pjanic, Galatasaray'ın gündemine geldi.
Haberin detayında, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Pjanic'e ilgisinin olduğunu belirtilirken, yıldız oyuncunun kararı da belli oldu.
İŞTE TÜM DETAYLAR:
Miralem Pjanic'in geleceği bu sezon geri sayımla birlikte çözülmeye başlıyor. Bosnalı orta saha oyuncusunun Barça ile 2024 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi var ve birkaç açık yolu var.
Bunlardan en önemlisi Beşiktaş'taki devamlılığı. Sorun ise , kulübün bugün üstlenemeyeceği yüksek maaşı, bu sezon kiralık olarak kazandığından çok daha yüksek bir rakam.
Barça'da Pjanic, Xavi'nin gelecek planları arasında yer almıyor. Pjanic, sevdiğini itiraf ederek Juve'ye dönmek istediğini hiçbir zaman gizlemedi, ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta kalmak istediğini de açıklamıştı.
MAAŞI ENGEL
Beşiktaş ise Pjanic'i kadrosunda tutmak istiyor ancak sorun yıldız oyuncunun yüksek maaşı.
G.SARAY BOMBASI
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, kulübün Barcelona ile kuracağı iyi ilişkilerden yararlanarak oyuncuya sözde ilgisi ortaya çıktı.
PJANIC'İN KARARI...
Barcelona'da bu iddiayı tamamen doğrulamasa da Pjanic'in Türkiye'de kalmak istediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtildi.