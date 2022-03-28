Deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Konya'da İtalya'ya karşı oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarın Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.
DAHA ÖNCE 2 TÜRK TAKIMININ MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Arnavut hakem Enea Jorgji, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını yönetmişti.
2019 Beşiktaş 2-1 Bratislava
2018 Galatasaray 0-1 Lokomotiv Moskova