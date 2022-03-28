Türkiye maçı öncesi Mancini'den flaş itiraf! "Onları ayrılmaya zorladım"





"4 YILDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde kaybedilen puanlar hakkında ise Mancini, "Grubumuzu İsviçre'nin en az iki puan önünde kazanmamız gerekiyordu. Basel'de maç 3-0 bitmeliydi, Bulgaristan'da ise gollü bitmeliydi. Ama bu futbol, bizim için işler ters gitti. Basel'deki maçı hepiniz hatırlarsınız; 2-0 galip gelmek zorundaydık. Ama bu kadar, düşünmek, bahane aramak boşuna oldu, kabul etmeliyiz. Bu 4 yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, kazanmaya çalıştık ama aynı zamanda farklı bir futbol oynadık. Sadece Avrupa şampiyonası değil, neredeyse her zaman kazandığımız üç yıllık bir yolculuktu. Bu olumlu ve önemli bir şey, futbolda işler bir gecede değişebilir" diye konuştu.