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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Başarı doğru puzzle ile geldi

Başarı doğru puzzle ile geldi

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bu sezonki başarılı sonuçların kulübün tüm dinamiklerinin doğru hareketi ile geldiğini söyledi

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün tüm dinamiklerinin doğru adımlar atarak başarıyı yakaladığını söyledi. Sürmen, "Buralara kolay gelinmedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcusu, taraftarı, basını, camianın bütün dinamikleri son dönemlerde hep doğru adımlar attı. Bu birliktelik büyük bir güç doğurdu, şampiyonluk yolundaki engeller zaten ancak bu güçle aşılabilirdi. Yani puzzle doğru kuruldu, özenle uygulandı, başarı böyle geldi" şeklinde konuştu.

COŞKUMUZ KONTROLLÜ OLSUN
Coşkuları güçlü yaşayan bir toplum olduklarını dile getiren Sürmen, "Ama şampiyonluk gelince kontrolü elden bırakmamalıyız. Bir can kaybı bütün sevincimizi alır. Camiadan ve birçok yerde aldığımız en büyük kaygı, kutlamalar sırasında can kaybının yaşanması. Çünkü büyük bir coşkuya hazırlanıyor insanlar. Taraftarlarımızdan özellikle silah kullanmamalarını istiyoruz" dedi.

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