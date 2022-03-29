Başarı doğru puzzle ile geldi

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bu sezonki başarılı sonuçların kulübün tüm dinamiklerinin doğru hareketi ile geldiğini söyledi
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün tüm dinamiklerinin doğru adımlar atarak başarıyı yakaladığını söyledi. Sürmen, "Buralarakolay gelinmedi. BaşkanAhmet Ağaoğlu ve yönetimi,Abdullah Avcı ve ekibi,futbolcusu, taraftarı, basını,camianın bütün dinamiklerison dönemlerde hep doğruadımlar attı. Bu birliktelikbüyük bir güç doğurdu,şampiyonluk yolundakiengeller zaten ancakbu güçle aşılabilirdi. Yanipuzzle doğru kuruldu, özenleuygulandı, başarı böylegeldi" şeklinde konuştu.
COŞKUMUZ KONTROLLÜ OLSUN
Coşkuları güçlü yaşayan bir toplum olduklarını dile getiren Sürmen, "Ama şampiyonlukgelince kontrolü eldenbırakmamalıyız. Bir cankaybı bütün sevincimizi alır.Camiadan ve birçok yerde aldığımızen büyük kaygı, kutlamalarsırasında can kaybınınyaşanması. Çünkü büyükbir coşkuya hazırlanıyorinsanlar. Taraftarlarımızdanözellikle silah kullanmamalarınıistiyoruz" dedi.