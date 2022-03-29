Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi'nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım'la birlikte çalıştı. İşte o görüntüler...