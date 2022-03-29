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Giriş Tarihi: 29.3.2022 16:18

Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı Jin-ho Jo, A Takım'la çalışmalara başladı!

DHA
Fenerbahçe’nin yeni yıldız adayı Jin-ho Jo, A Takım’la çalışmalara başladı!

Spor Toto Süper Lig’de son zamanlarda iyi gidişat yakalayan Fenerbahçe, Cumartesi günü oynayacakları Yukatel Kayserispor hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün, Güney Kore’den transfer ettiği Jin-ho Jo, A takımla ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler…

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi'nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım'la birlikte çalıştı. İşte o görüntüler...

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Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı Jin-ho Jo, A Takım'la çalışmalara başladı!
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