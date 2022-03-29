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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Florya sil baştan Kerem belirsiz!

Florya sil baştan Kerem belirsiz!

Başkan Elmas’ın, Luis Campos-Sensibile ikilisi ile kurmak istediği sistem sekteye uğradı. Her şey artık yeni yönetimi bekliyor

Fatih Terim'i ocak ayında görevden alan başkan Burak Elmas, futbolda yeni yapılanmaya gitmişti. Teknik direktör Torrent'in üstüne sportif direktör olarak Sensibile'yi atayan Elmas, iki aydır Portekizli futbol aklı Luis Campos'tan danışmanlık hizmeti alıyordu. Mali Kongre'den çıkan ibrasızlık kararı, futbol takımının yeni sezon planlamasını da olumsuz etkiledi. Transferi düşünülen oyuncularla yapılan görüşmeler donduruldu. Kerem başta olmak üzere teklif gelecek futboluların satışı konusundaki karar da rafa kaldırıldı. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kalması çok zor gözüken Torrent'in eli kolu bağlandı. Yeni sezon hazırlıklarına ne zaman ve nerede başlanacağı belirsizliğini koruyor.

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Florya sil baştan Kerem belirsiz!
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