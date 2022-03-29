Florya sil baştan Kerem belirsiz!

Başkan Elmas’ın, Luis Campos-Sensibile ikilisi ile kurmak istediği sistem sekteye uğradı. Her şey artık yeni yönetimi bekliyor
Fatih Terim'i ocak ayında görevden alan başkan Burak Elmas, futbolda yeni yapılanmaya gitmişti. Teknik direktör Torrent'in üstüne sportif direktör olarak Sensibile'yi atayan Elmas, iki aydır Portekizli futbolaklı Luis Campos'tan danışmanlıkhizmeti alıyordu. Mali Kongre'den çıkan ibrasızlık kararı, futbol takımının yeni sezon planlamasını da olumsuz etkiledi. Transferi düşünülenoyuncularla yapılangörüşmeler donduruldu. Kerem başta olmak üzere teklif gelecek futboluların satışı konusundaki karar da rafa kaldırıldı. Bir yıl dahasözleşmesi olmasına rağmen kalmasıçok zor gözüken Torrent'in elikolu bağlandı. Yeni sezon hazırlıklarına ne zaman ve nerede başlanacağı belirsizliğini koruyor.